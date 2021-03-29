https://ria.ru/20210329/pravila-1603235638.html

В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений

В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений

С 1 апреля в Росии меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T03:43

2021-03-29T03:43

2021-03-29T03:58

россия

водительские права

авто

москва

общество

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Меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. С 1 апреля в Росии меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений.Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация экзамена и присутствие наблюдателей на экзамене.Отмена этапа "площадка"Согласно новым правилам, в экзамене больше нет "площадки". Проверку первоначальных навыков вождения будут проверять сразу на дороге в условиях реального движения.Так, будущим автомобилистам нужно будет показать на настоящей дороге и те элементы, которые ранее проверялись на площадке, например, навыки парковки, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме.Для кандидатов в водители мотоцикла экзамен будет проходить в прежних условиях.Присутствие наблюдателейЕще одним нововведением правил сдачи экзамена на права стала возможность присутствия в машине наблюдателей — представители общественных организаций и автошкол. В МВД полагают, что присутствие наблюдателей поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.Навыки для сдачи на праваВ новом регламенте описаны навыки, которые должен показать кандидат в водители: всего их 19, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке, — парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске.Кандидат также должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя полосами и более.Кандидаты в водители, желающие управлять автобусами, должны показать навык остановки транспорта для безопасной посадки и высадки пассажиров.Сокращение числа "фатальных" ошибокНовый регламент вносит изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам по степени влияния на безопасность движения. Грубые ошибки, приводящие к немедленному прекращению экзамена, вынесены в отдельный блок.В частности, основанием для прекращения экзамена будет непристегнутый ремень безопасности или использование при движении мобильного телефона.Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги нужно получить не более пяти штрафных баллов.Жалобы и аудио- и видеофиксацияКроме того, водитель, недовольный результатом экзамена, сможет пожаловаться на его результат — рассмотрение жалоб доверят комиссии. Она в частности изучит аудио- и видеоинформацию, полученную при проведении экзамена. Такие файлы должны храниться в течение года со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы.В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, а кандидат в водители может попробовать сдать экзамен повторно.Права для несовершеннолетнихОдним из главных новшеств нового регламента стала выдача водительских прав несовершеннолетним — с 16 лет. Для сдачи подростком экзамена нужно согласие одного из его законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (за исключением ситуаций, когда его признают полностью дееспособным).Аннулирование водительских правНовый регламент также предлагает перечень причин для аннулирования водительских прав: истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, получение нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

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https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html

https://ria.ru/20210316/osago-1601400656.html

https://ria.ru/20210117/prava-1593387744.html

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россия, водительские права, авто, москва, общество