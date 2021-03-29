https://ria.ru/20210329/posobiya-1603304367.html
Счетная палата предложила выплачивать пособия не только семьям с детьми
Счетная палата предложила выплачивать пособия не только семьям с детьми
Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей, заявил глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:54
2021-03-29T14:54
2021-03-29T18:55
россия
алексей кудрин
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда.Он пояснил, что ведомство проанализировало действующие меры поддержки и пришло к выводу, что даже их увеличение не всегда приводит к выходу из зоны бедности.По словам Кудрина, это связано с тем, что, например, пособия на детей так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи.Кудрин добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной.
https://ria.ru/20210323/lgoty-1602535556.html
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россия, алексей кудрин, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
на заседании бюджетного комитета Совфеда.
Он пояснил, что ведомство проанализировало действующие меры поддержки и пришло к выводу, что даже их увеличение не всегда приводит к выходу из зоны бедности.
По словам Кудрина, это связано с тем, что, например, пособия на детей так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи.
"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент".
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты
Кудрин добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.
Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной.