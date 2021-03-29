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"Известия": Минтруд смягчил требования для получения детских пособий
"Известия": Минтруд смягчил требования для получения детских пособий
Министерство труда внесло изменение в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:18
2021-03-29T09:18
детские пособия
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дети
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство труда внесло изменение в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Так, органы социальной защиты не будут учитывать доли в квартире или доме, которые составляют одну треть и менее. Минтруд объяснил это тем, что иногда родители имеют небольшую часть собственности на жилье, разделенное между несколькими людьми. Издание напомнило, что в первоначальном варианте проекта не учитывались земельные участки площадью в 0,25 гектаров. Сейчас их размер увеличили до гектара, если земля находится в сельской местности.Кроме того, пособия становятся более адресными. Отмечается, что новые правила помогут выявить действительно нуждающихся граждан. Для этого предусматривается своего рода имущественный ценз и учитываются сбережения семьи. Она одновременно может владеть квартирой, домом, земельным участком, дачей, машиной, гаражом, мотоциклом, лодкой и трактором.Недвижимость, которую признали непригодной для проживания или которую получили в качестве меры социальной поддержки, не будут учитывать при назначении выплат также, как и дальневосточные гектары.Большинство семей получит пособия по новым правилам в конце апреле-начале мая. Выплаты назначат после того, как заявление на их получение проверят органы соцзащиты, а данные дополнят сведения из информационных систем и, в случае необходимости, от самого заявителя.Ранее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер выплат будут ежегодно пересчитывать. Позднее газета "Коммерсант" написала, что Минтруд ограничит выплаты пособий для детей из "подозрительно бедных" семей — такие меры сделают помощь более адресной для тех, кто в ней действительно нуждается. В ведомстве пояснили, что министерство будет учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении пособий для детей от трех до семи лет.
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детские пособия, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, общество

"Известия": Минтруд смягчил требования для получения детских пособий

09:18 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство труда внесло изменение в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, органы социальной защиты не будут учитывать доли в квартире или доме, которые составляют одну треть и менее. Минтруд объяснил это тем, что иногда родители имеют небольшую часть собственности на жилье, разделенное между несколькими людьми.
Издание напомнило, что в первоначальном варианте проекта не учитывались земельные участки площадью в 0,25 гектаров. Сейчас их размер увеличили до гектара, если земля находится в сельской местности.
Кроме того, пособия становятся более адресными. Отмечается, что новые правила помогут выявить действительно нуждающихся граждан. Для этого предусматривается своего рода имущественный ценз и учитываются сбережения семьи. Она одновременно может владеть квартирой, домом, земельным участком, дачей, машиной, гаражом, мотоциклом, лодкой и трактором.
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Недвижимость, которую признали непригодной для проживания или которую получили в качестве меры социальной поддержки, не будут учитывать при назначении выплат также, как и дальневосточные гектары.
Большинство семей получит пособия по новым правилам в конце апреле-начале мая. Выплаты назначат после того, как заявление на их получение проверят органы соцзащиты, а данные дополнят сведения из информационных систем и, в случае необходимости, от самого заявителя.
Ранее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер выплат будут ежегодно пересчитывать.
Позднее газета "Коммерсант" написала, что Минтруд ограничит выплаты пособий для детей из "подозрительно бедных" семей — такие меры сделают помощь более адресной для тех, кто в ней действительно нуждается. В ведомстве пояснили, что министерство будет учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении пособий для детей от трех до семи лет.
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