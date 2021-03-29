https://ria.ru/20210329/poezda-1603276064.html

Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники

Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:33

2021-03-29T13:33

2021-03-29T13:41

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году, сообщает Туту.ру. Изучался период с 1 по 10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону.На втором месте находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14 процентов — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля, что на 29 процентов больше, чем в 2019 году. Также в пятерку самых популярных входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.В целом средняя цена на железнодорожные билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей (в одну сторону). По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 45 процентов, но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.

https://ria.ru/20210323/tseny-1602313711.html

нижний новгород

москва

екатеринбург

кисловодск

санкт-петербург

казань

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