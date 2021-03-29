https://ria.ru/20210329/poezda-1603276064.html
Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники
Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:33
2021-03-29T13:33
2021-03-29T13:41
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
туту.ру
новости - туризм
нижний новгород
москва
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603790_0:59:1211:740_1920x0_80_0_0_6d5cfebad7ae9e59300d3b169ef2d7bf.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году, сообщает Туту.ру. Изучался период с 1 по 10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону.На втором месте находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14 процентов — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля, что на 29 процентов больше, чем в 2019 году. Также в пятерку самых популярных входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.В целом средняя цена на железнодорожные билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей (в одну сторону). По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 45 процентов, но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.
https://ria.ru/20210323/tseny-1602313711.html
нижний новгород
москва
екатеринбург
кисловодск
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603790_73:0:1138:799_1920x0_80_0_0_74dd3193aa3319da5ea3f7fcd8c2662e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туту.ру, новости - туризм, нижний новгород, москва, екатеринбург, кисловодск, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году, сообщает Туту.ру.
Изучался период с 1 по 10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону.
На втором месте находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14 процентов — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля, что на 29 процентов больше, чем в 2019 году. Также в пятерку самых популярных входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.
В целом средняя цена на железнодорожные билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей (в одну сторону). По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 45 процентов, но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.