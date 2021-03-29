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Туризм
https://ria.ru/20210329/poezda-1603276064.html
Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники
Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:33
2021-03-29T13:41
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году, сообщает Туту.ру. Изучался период с 1 по 10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону.На втором месте находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14 процентов — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля, что на 29 процентов больше, чем в 2019 году. Также в пятерку самых популярных входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.В целом средняя цена на железнодорожные билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей (в одну сторону). По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 45 процентов, но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.
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Названы самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники

13:33 29.03.2021 (обновлено: 13:41 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году, сообщает Туту.ру.
Изучался период с 1 по 10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону.
На втором месте находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14 процентов — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля, что на 29 процентов больше, чем в 2019 году. Также в пятерку самых популярных входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.
В целом средняя цена на железнодорожные билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей (в одну сторону). По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 45 процентов, но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.
Путешествие из Москвы в Сочи на поезде - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 12:11Туризм
Названы железнодорожные маршруты, путешествия по которым подорожали
 
Туризмкуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмТуту.руНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваЕкатеринбургКисловодскСанкт-ПетербургКазань
 
 
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