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Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве
Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве
Гражданин Таджикистана в понедельник напал с ножом на охранника консульства этой республики в Москве, но его скрутили и передали полиции, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:35
2021-03-29T17:35
2021-03-29T19:01
москва
таджикистан
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гражданин Таджикистана в понедельник напал с ножом на охранника консульства этой республики в Москве, но его скрутили и передали полиции, сообщили РИА Новости в посольстве.Нападавшему удалось несколько раз ударить охранника кулаком, потом он достал нож, но пустить в ход не успел: этот же охранник и подоспевшие сотрудники консульства его скрутили.Сейчас он передан полиции. По данным посольства, охранник получил небольшие ушибы, его жизнь вне опасности.По предварительным данным посольства, нападавший объявлен в Таджикистане в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке.Сотрудник посольства предположил, что в Москве этот человек вступил в ряды "спящей ячейки" экстремистской организации. В посольстве отметили также, что в последние два дня в интернете распространялись экстремистские воззвания к радикалам Таджикистана.В дипмиссии выразили надежду, что в России против нападавшего возбудят уголовное дело.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Спецслужбы Таджикистана изучают ситуацию, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах."Мы в курсе произошедшего инцидента и изучаем сложившуюся ситуацию, ждем соответствующих документов из Москвы, касающихся личности нападавшего", — сказал собеседник агентства.
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москва, таджикистан, происшествия
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Гражданин Таджикистана
в понедельник напал с ножом на охранника консульства этой республики в Москве
, но его скрутили и передали полиции, сообщили РИА Новости в посольстве.
Инцидент произошел около 11:00. "Гражданин наш, живет здесь. Он напал на охранника, — рассказал представитель посольства. — Какой-то фанатик. Кричал, что их ущемляют".
Нападавшему удалось несколько раз ударить охранника кулаком, потом он достал нож, но пустить в ход не успел: этот же охранник и подоспевшие сотрудники консульства его скрутили.
Сейчас он передан полиции. По данным посольства, охранник получил небольшие ушибы, его жизнь вне опасности.
По предварительным данным посольства, нападавший объявлен в Таджикистане в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке.
Сотрудник посольства предположил, что в Москве этот человек вступил в ряды "спящей ячейки" экстремистской организации. В посольстве отметили также, что в последние два дня в интернете распространялись экстремистские воззвания к радикалам Таджикистана.
"Пришел после этих призывов религиозных экстремистских партий. По команде. Есть же куча этих "спящих ячеек", они же, как зомби, ждут всегда какой-то команды", — отметили в посольстве.
В дипмиссии выразили надежду, что в России против нападавшего возбудят уголовное дело.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Спецслужбы Таджикистана изучают ситуацию, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.
"Мы в курсе произошедшего инцидента и изучаем сложившуюся ситуацию, ждем соответствующих документов из Москвы, касающихся личности нападавшего", — сказал собеседник агентства.