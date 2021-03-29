https://ria.ru/20210329/napadenie-1603339516.html

Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве

Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве

Гражданин Таджикистана в понедельник напал с ножом на охранника консульства этой республики в Москве, но его скрутили и передали полиции, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:35

2021-03-29T17:35

2021-03-29T19:01

москва

таджикистан

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гражданин Таджикистана в понедельник напал с ножом на охранника консульства этой республики в Москве, но его скрутили и передали полиции, сообщили РИА Новости в посольстве.Нападавшему удалось несколько раз ударить охранника кулаком, потом он достал нож, но пустить в ход не успел: этот же охранник и подоспевшие сотрудники консульства его скрутили.Сейчас он передан полиции. По данным посольства, охранник получил небольшие ушибы, его жизнь вне опасности.По предварительным данным посольства, нападавший объявлен в Таджикистане в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке.Сотрудник посольства предположил, что в Москве этот человек вступил в ряды "спящей ячейки" экстремистской организации. В посольстве отметили также, что в последние два дня в интернете распространялись экстремистские воззвания к радикалам Таджикистана.В дипмиссии выразили надежду, что в России против нападавшего возбудят уголовное дело.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Спецслужбы Таджикистана изучают ситуацию, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах."Мы в курсе произошедшего инцидента и изучаем сложившуюся ситуацию, ждем соответствующих документов из Москвы, касающихся личности нападавшего", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210221/peterburg-1598470810.html

https://ria.ru/20210323/strasburg-1602532894.html

москва

таджикистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, таджикистан, происшествия