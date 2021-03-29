https://ria.ru/20210329/myasnikov-1603283438.html

Мясников на собственном примере в видео показал, как укреплять здоровье

Мясников на собственном примере в видео показал, как укреплять здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников окунулся в холодную реку и призвал россиян закаляться. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:08

2021-03-29T13:08

2021-03-29T14:00

александр мясников (врач)

елена малышева

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников окунулся в холодную реку и призвал россиян закаляться. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.Под публикацией врач рассказал, что прилетел в Сибирь на празднование дня рождения друзей. Он отметил, что добраться туда из Москвы можно быстрее, чем из столицы на дачу за счет четырехчасовой разницы во времени.С мнением врача согласна и телеведущая Елена Малышева, которая оставила комментарий под его постом.Ранее Александр Мясников пожаловался на неудачную попутку сбросить вес. Медик вспомнил случай, когда сам пытался сбросить лишние килограммы: он подтягивался, бегал и стал потреблять не более 1200 килокалорий в день. Через некоторое время он встал на весы и понял, что набрал около килограмма.

https://ria.ru/20210327/myasnikov-1603119381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), елена малышева, общество