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Мясников на собственном примере в видео показал, как укреплять здоровье
Мясников на собственном примере в видео показал, как укреплять здоровье
Врач и телеведущий Александр Мясников окунулся в холодную реку и призвал россиян закаляться. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:08
2021-03-29T14:00
александр мясников (врач)
елена малышева
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников окунулся в холодную реку и призвал россиян закаляться. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.Под публикацией врач рассказал, что прилетел в Сибирь на празднование дня рождения друзей. Он отметил, что добраться туда из Москвы можно быстрее, чем из столицы на дачу за счет четырехчасовой разницы во времени.С мнением врача согласна и телеведущая Елена Малышева, которая оставила комментарий под его постом.Ранее Александр Мясников пожаловался на неудачную попутку сбросить вес. Медик вспомнил случай, когда сам пытался сбросить лишние килограммы: он подтягивался, бегал и стал потреблять не более 1200 килокалорий в день. Через некоторое время он встал на весы и понял, что набрал около килограмма.
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александр мясников (врач), елена малышева, общество

Мясников на собственном примере в видео показал, как укреплять здоровье

13:08 29.03.2021 (обновлено: 14:00 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников окунулся в холодную реку и призвал россиян закаляться. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство", — заявил Мясников после того, как залез в ледяную воду.
Под публикацией врач рассказал, что прилетел в Сибирь на празднование дня рождения друзей. Он отметил, что добраться туда из Москвы можно быстрее, чем из столицы на дачу за счет четырехчасовой разницы во времени.
С мнением врача согласна и телеведущая Елена Малышева, которая оставила комментарий под его постом.
"Подтверждаю, как сибирячка", — написала она.
Ранее Александр Мясников пожаловался на неудачную попутку сбросить вес. Медик вспомнил случай, когда сам пытался сбросить лишние килограммы: он подтягивался, бегал и стал потреблять не более 1200 килокалорий в день. Через некоторое время он встал на весы и понял, что набрал около килограмма.
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