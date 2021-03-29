Экс-премьер Украины призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и призвал их "пошевелить мозгами".
Политик напомнил, что за последнего готовы отдать свои голоса 21 процент украинцев. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны.
"Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского!", — пояснил Азаров.
В апреле 2019 приняли закон "Об обеспечении украинского языка как государственного", после чего в стране появилась специальная "комиссия" и должность уполномоченного по его защите. С 16 января 2021 года на Украине действует норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания.
В МИД России назвали подобные шаги ущемлением прав национальных меньшинств.
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