Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/mozgi-1603279750.html
Экс-премьер Украины призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"
Экс-премьер Украины призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:59
2021-03-29T12:59
владимир зеленский
николай азаров (политик)
twitter
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_48627b1030dc139bf4f78155d3e5f8e8.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и призвал их "пошевелить мозгами".Политик напомнил, что за последнего готовы отдать свои голоса 21 процент украинцев. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны.В апреле 2019 приняли закон "Об обеспечении украинского языка как государственного", после чего в стране появилась специальная "комиссия" и должность уполномоченного по его защите. С 16 января 2021 года на Украине действует норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания.В МИД России назвали подобные шаги ущемлением прав национальных меньшинств.
https://ria.ru/20210304/yazyk-1599847627.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_0665cda1732760c097565b7849e06cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, николай азаров (политик), twitter, украина, в мире

Экс-премьер Украины призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"

12:59 29.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и призвал их "пошевелить мозгами".
Политик напомнил, что за последнего готовы отдать свои голоса 21 процент украинцев. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны.
"Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского!", — пояснил Азаров.
В апреле 2019 приняли закон "Об обеспечении украинского языка как государственного", после чего в стране появилась специальная "комиссия" и должность уполномоченного по его защите. С 16 января 2021 года на Украине действует норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания.
В МИД России назвали подобные шаги ущемлением прав национальных меньшинств.
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 01:41
Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
 
Владимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)TwitterУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лента новостейМолния