https://ria.ru/20210329/mozgi-1603279750.html

Экс-премьер Украины призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"

Экс-премьер Украины призвал избирателей Зеленского "пошевелить мозгами"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:59

2021-03-29T12:59

2021-03-29T12:59

владимир зеленский

николай азаров (политик)

twitter

украина

в мире

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter обратился к жителям страны, которые готовы проголосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского, и призвал их "пошевелить мозгами".Политик напомнил, что за последнего готовы отдать свои голоса 21 процент украинцев. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны.В апреле 2019 приняли закон "Об обеспечении украинского языка как государственного", после чего в стране появилась специальная "комиссия" и должность уполномоченного по его защите. С 16 января 2021 года на Украине действует норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания.В МИД России назвали подобные шаги ущемлением прав национальных меньшинств.

https://ria.ru/20210304/yazyk-1599847627.html

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владимир зеленский, николай азаров (политик), twitter, украина, в мире