https://ria.ru/20210329/moshennik-1603303298.html

Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове

Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове

Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:46

2021-03-29T14:46

2021-03-29T14:54

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

псковская область

псков

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.По данным пресс-службы, в январе-июле 2020 года обвиняемый обманом завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице и переданной жительнице блокадного Ленинграда 1933 года рождения, инвалиду второй группы, ветерану труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Воспользовавшись доверчивостью женщины, обвиняемый перевез ее в квартиру в Псков.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".Пенсионерку устроили на временное проживание в дом-интернат ветеранов войны и труда в Петербурге.

https://ria.ru/20210307/blokadnitsa-1600283325.html

псковская область

псков

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, псков, санкт-петербург, происшествия