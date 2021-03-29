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Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове
Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове
Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:46
2021-03-29T14:54
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
псков
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.По данным пресс-службы, в январе-июле 2020 года обвиняемый обманом завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице и переданной жительнице блокадного Ленинграда 1933 года рождения, инвалиду второй группы, ветерану труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Воспользовавшись доверчивостью женщины, обвиняемый перевез ее в квартиру в Псков.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".Пенсионерку устроили на временное проживание в дом-интернат ветеранов войны и труда в Петербурге.
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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, псков, санкт-петербург, происшествия

Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове

14:46 29.03.2021 (обновлено: 14:54 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.
"Мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении квартиры жительницы блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.
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Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении блокадницы в Петербурге
По данным пресс-службы, в январе-июле 2020 года обвиняемый обманом завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице и переданной жительнице блокадного Ленинграда 1933 года рождения, инвалиду второй группы, ветерану труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Воспользовавшись доверчивостью женщины, обвиняемый перевез ее в квартиру в Псков.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Пенсионерку устроили на временное проживание в дом-интернат ветеранов войны и труда в Петербурге.
 
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