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Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове
Мошенник "обменял" блокаднице жилье в Петербурге на квартиру в Пскове
Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:46
2021-03-29T14:46
2021-03-29T14:54
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве с квартирой блокадницы Ленинграда предъявлено жителю Псковской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.По данным пресс-службы, в январе-июле 2020 года обвиняемый обманом завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице и переданной жительнице блокадного Ленинграда 1933 года рождения, инвалиду второй группы, ветерану труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Воспользовавшись доверчивостью женщины, обвиняемый перевез ее в квартиру в Псков.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".Пенсионерку устроили на временное проживание в дом-интернат ветеранов войны и труда в Петербурге.
https://ria.ru/20210307/blokadnitsa-1600283325.html
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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, псков, санкт-петербург, происшествия