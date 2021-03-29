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Митрохин заявил, что его повторно задержали за участие в пикете 17 марта
Митрохин заявил, что его повторно задержали за участие в пикете 17 марта
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что он задержан в ОВД "Тверское" за пикет 17 марта, по его словам, участия в этом пикете он не принимал. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:54
2021-03-29T13:54
сергей митрохин
совет федерации рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что он задержан в ОВД "Тверское" за пикет 17 марта, по его словам, участия в этом пикете он не принимал.Депутат Митрохин 17 марта сообщил РИА Новости, что его задержали возле здания Совета Федерации, где он давал интервью, а рядом проходил одиночный пикет. По его словам, он лично в пикете не участвовал. Позже его отпустили из отделения полиции, составив административный протокол о повторном нарушении статьи КоАП РФ об организации митингов или собраний.Он утверждает, что стоял на расстоянии 60 метров от пикетчиков."Меня тогда за это задержали, и я подписал обязательство явиться сегодня в ОВД "Тверское", что я и сделал добровольно. Когда я приехал, то мне сказали, что в суд я поеду под конвоем, потому что у меня арестная статья. Скорее всего, мне в суде предпишут арест, по моим прогнозам", – сказал депутат.
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сергей митрохин, совет федерации рф, москва, происшествия

Митрохин заявил, что его повторно задержали за участие в пикете 17 марта

13:54 29.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Московской городской Думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что он задержан в ОВД "Тверское" за пикет 17 марта, по его словам, участия в этом пикете он не принимал.
Депутат Митрохин 17 марта сообщил РИА Новости, что его задержали возле здания Совета Федерации, где он давал интервью, а рядом проходил одиночный пикет. По его словам, он лично в пикете не участвовал. Позже его отпустили из отделения полиции, составив административный протокол о повторном нарушении статьи КоАП РФ об организации митингов или собраний.
"Меня повторно задержали за одно и тоже якобы правонарушение, которого я не совершал. Это было 17 марта, я присутствовал в качестве наблюдателя на пикете", - заявил Митрохин.
Он утверждает, что стоял на расстоянии 60 метров от пикетчиков.
"Меня тогда за это задержали, и я подписал обязательство явиться сегодня в ОВД "Тверское", что я и сделал добровольно. Когда я приехал, то мне сказали, что в суд я поеду под конвоем, потому что у меня арестная статья. Скорее всего, мне в суде предпишут арест, по моим прогнозам", – сказал депутат.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам - РИА Новости, 1920, 26.07.2019
26 июля 2019, 09:00Инфографика
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Сергей МитрохинСовет Федерации РФМоскваПроисшествия
 
 
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