https://ria.ru/20210329/mitrokhin-1603291706.html

Митрохин заявил, что его повторно задержали за участие в пикете 17 марта

Митрохин заявил, что его повторно задержали за участие в пикете 17 марта

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что он задержан в ОВД "Тверское" за пикет 17 марта, по его словам, участия в этом пикете он не принимал. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:54

2021-03-29T13:54

2021-03-29T13:54

сергей митрохин

совет федерации рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что он задержан в ОВД "Тверское" за пикет 17 марта, по его словам, участия в этом пикете он не принимал.Депутат Митрохин 17 марта сообщил РИА Новости, что его задержали возле здания Совета Федерации, где он давал интервью, а рядом проходил одиночный пикет. По его словам, он лично в пикете не участвовал. Позже его отпустили из отделения полиции, составив административный протокол о повторном нарушении статьи КоАП РФ об организации митингов или собраний.Он утверждает, что стоял на расстоянии 60 метров от пикетчиков."Меня тогда за это задержали, и я подписал обязательство явиться сегодня в ОВД "Тверское", что я и сделал добровольно. Когда я приехал, то мне сказали, что в суд я поеду под конвоем, потому что у меня арестная статья. Скорее всего, мне в суде предпишут арест, по моим прогнозам", – сказал депутат.

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

москва

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сергей митрохин, совет федерации рф, москва, происшествия