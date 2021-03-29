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Обвиняемый в гибели девочки в Хибинах отрицает, что уклонился от маршрута
Обвиняемый в гибели девочки в Хибинах отрицает, что уклонился от маршрута
Обвиняемый в гибели девочки в ходе лыжного похода в Хибинах не признал вину в том, что отклонился от равнинного маршрута и завел детей в опасную местность,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:34
2021-03-29T13:17
сход лавины в хибинах
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Обвиняемый в гибели девочки в ходе лыжного похода в Хибинах не признал вину в том, что отклонился от равнинного маршрута и завел детей в опасную местность, сообщил на пресс-конференции руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Мурманской области Никита Киселев.По его словам, маршрут следования группы, который был зарегистрирован в МЧС, предполагал передвижение по равнинной местности, дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности. "Обвиняемый не имел опыта лыжных походов, решил сэкономить время и срезать путь, отклонился от маршрута и привел детей в гористый участок местности", - пояснил следователь.Он уточнил, что во время спуска по лощине один из сопровождавших обратил внимание руководителя группы на то, что возможно обрушение снежного карниза, однако дети с одним из взрослых все же приступили к спуску. "В этот момент одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом", - сказал КиселевКак пояснили в СК, группа отклонилась от маршрута и углубилась в горы, а спасателям пришлось пробиваться через гористую местность пешком, "двигаясь буквально по шею в снегу", что увеличило время прибытия спасателей. Следователи полагают, что, если бы группа двигалась по установленному маршруту, спасатели смогли бы значительно быстрее добраться до детей.Александра Подлевских, руководитель клуба "Скиф" санкт-петербургского дома детского творчества, откуда была погибшая девочка, заявила, что руководитель туристической группы имел достаточный опыт для совершения похода такого уровня."Маршрут, которым они планировали следовать, отличается не сильно (от того, которым они пошли). Решение об изменении маршрута принимает на месте руководитель похода исходя из обстановки… Это стандартная ситуация (изменение маршрута) – в походе ты заранее не всегда можешь определить, какая будет снежная и ледовая обстановка, ты можешь определить это только на месте", - пояснила руководитель клуба. Она добавила, что не может судить, чем в данных конкретных обстоятельствах была вызвана необходимость изменения маршрута."Мы очень подавлены, для нас это очень большое горе. Родители (относятся) по-разному. У меня личное ощущение очень большого горя и потери", - добавила Подлевских.По данным следствия, 22 марта группа детей в возрасте от 12 до 15 лет шла по самостоятельно составленному и зарегистрированному в МЧС маршруту в Мурманской области. Группу сопровождали члены санкт-петербургского туристского клуба. На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей на возвышенности снежной массы, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате погибла девочка 2008 года рождения. Спасатели пробивались к детям всю ночь, всю группу эвакуировали в Апатиты. В этот же день была эвакуирована и вторая группа.Мурманский СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации тура Хибины. Как считает следствие, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. Руководителя туристической группы арестовали на два месяца по решению суда.
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сход лавины в хибинах, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия

Обвиняемый в гибели девочки в Хибинах отрицает, что уклонился от маршрута

11:34 29.03.2021 (обновлено: 13:17 29.03.2021)
 
© Фото : СК РФМесто схода лавины в Хибинах
Место схода лавины в Хибинах - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : СК РФ
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Обвиняемый в гибели девочки в ходе лыжного похода в Хибинах не признал вину в том, что отклонился от равнинного маршрута и завел детей в опасную местность, сообщил на пресс-конференции руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Мурманской области Никита Киселев.
"Обвиняемый свою вину отрицает, считает, что действовал правильно, от маршрута не отклонялся", - сказал Киселев, добавив, что обвиняемый дает противоречивые показания.
По его словам, маршрут следования группы, который был зарегистрирован в МЧС, предполагал передвижение по равнинной местности, дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности. "Обвиняемый не имел опыта лыжных походов, решил сэкономить время и срезать путь, отклонился от маршрута и привел детей в гористый участок местности", - пояснил следователь.
Он уточнил, что во время спуска по лощине один из сопровождавших обратил внимание руководителя группы на то, что возможно обрушение снежного карниза, однако дети с одним из взрослых все же приступили к спуску. "В этот момент одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом", - сказал Киселев
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Как пояснили в СК, группа отклонилась от маршрута и углубилась в горы, а спасателям пришлось пробиваться через гористую местность пешком, "двигаясь буквально по шею в снегу", что увеличило время прибытия спасателей. Следователи полагают, что, если бы группа двигалась по установленному маршруту, спасатели смогли бы значительно быстрее добраться до детей.
Александра Подлевских, руководитель клуба "Скиф" санкт-петербургского дома детского творчества, откуда была погибшая девочка, заявила, что руководитель туристической группы имел достаточный опыт для совершения похода такого уровня.
"Это неправда. У него был достаточный опыт для совершения похода данной степени. Он работает больше 20 лет в доме детского творчества. У него значительный педагогический опыт и лыжный для совершения похода такого уровня", - сказала Подлевских.
"Маршрут, которым они планировали следовать, отличается не сильно (от того, которым они пошли). Решение об изменении маршрута принимает на месте руководитель похода исходя из обстановки… Это стандартная ситуация (изменение маршрута) – в походе ты заранее не всегда можешь определить, какая будет снежная и ледовая обстановка, ты можешь определить это только на месте", - пояснила руководитель клуба. Она добавила, что не может судить, чем в данных конкретных обстоятельствах была вызвана необходимость изменения маршрута.
"Мы очень подавлены, для нас это очень большое горе. Родители (относятся) по-разному. У меня личное ощущение очень большого горя и потери", - добавила Подлевских.
По данным следствия, 22 марта группа детей в возрасте от 12 до 15 лет шла по самостоятельно составленному и зарегистрированному в МЧС маршруту в Мурманской области. Группу сопровождали члены санкт-петербургского туристского клуба. На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей на возвышенности снежной массы, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате погибла девочка 2008 года рождения. Спасатели пробивались к детям всю ночь, всю группу эвакуировали в Апатиты. В этот же день была эвакуирована и вторая группа.
Мурманский СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации тура Хибины. Как считает следствие, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. Руководителя туристической группы арестовали на два месяца по решению суда.
 
Сход лавины в ХибинахСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьПроисшествия
 
 
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