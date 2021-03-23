https://ria.ru/20210323/skhod-1602421319.html

Девочка, пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области, умерла

Девочка, пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области, умерла

Умерла девочка, пострадавшая из-за схода снега у станции Имандра в Мурманской области, сообщили журналистам в региональном СУСК. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:13

2021-03-23T08:13

2021-03-23T09:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

сход лавины в хибинах

россия

мурманская область

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МУРМАНСК, 23 мар — РИА Новости. Умерла девочка, пострадавшая из-за схода снега у станции Имандра в Мурманской области, сообщили журналистам в региональном СУСК.В понедельник вечером мурманские спасатели получили сигнал от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что под сошедший на горе Маннепахк снег попал тринадцатилетний ребенок. Остальные не пострадали. Всего там было 16 человек, 14 из них — дети.Позже сообщалось, что девочку нашли и попытались реанимировать, но безуспешно. Однако после того, как власти региона ночью установили связь с туристами, выяснилось, что она подает признаки жизни. Во вторник утром за ней вылетел вертолет.В ближайшем городе — Мончегорске — организовали координационный штаб, туда эвакуируют всю группу. Операция осложняется тем, что к месту схода лавины нет дороги.

https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

россия

мурманская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сход лавины в хибинах, россия, мурманская область