Далай-лама рассказал о том, что красиво абсолютно для всех
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Красота, которую могут оценить абсолютно все, даже животные, – это не макияж или какие-то внешние украшения, а добросердечие, заявил Далай-лама, отвечая на вопросы российских студентов.
Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".
"Существует ли что-то красивое абсолютно для всех? Да, добросердечие. Даже животные могут это оценить. Чтобы красота воспринималась всеми, она должна быть глубокой, сердечной. Это не телесная красота, но сострадание, любовь и доброта. Поверхностная красота, когда мы, например, наносим на лицо макияж или как-то еще внешне себя украшаем, очень неустойчива и непостоянна", - сказал Далай-лама.
По его словам, когда человек проявляет добросердечие, то на его лице "отражается настоящее счастье". "Тогда вам становится легко сходиться с людьми, даже с врагом", - добавил духовный лидер.
Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).