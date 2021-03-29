https://ria.ru/20210329/korabl-1603342300.html

В Египте назвали причину инцидента с судном в Суэцком канале

В Египте назвали причину инцидента с судном в Суэцком канале

Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:50

2021-03-29T17:50

2021-03-29T20:16

суэцкий канал

китай

роттердам

в мире

инцидент с судном ever given в суэцком канале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603181587_0:181:3034:1888_1920x0_80_0_0_67fa49af69b317799a07d161ce4a66a0.jpg

ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.По словам Мамиша, в "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют"."На разгрузку канала уйдет до 4 дней", - заявил собеседник агентства.Мамиш в интервью РИА Новости исключил возможность диверсии на ранее блокировавшем канал контейнеровозе.Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

суэцкий канал

китай

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, китай, роттердам, в мире, инцидент с судном ever given в суэцком канале