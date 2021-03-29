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В Египте назвали причину инцидента с судном в Суэцком канале
В Египте назвали причину инцидента с судном в Суэцком канале
Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:50
2021-03-29T20:16
суэцкий канал
китай
роттердам
в мире
инцидент с судном ever given в суэцком канале
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.По словам Мамиша, в "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют"."На разгрузку канала уйдет до 4 дней", - заявил собеседник агентства.Мамиш в интервью РИА Новости исключил возможность диверсии на ранее блокировавшем канал контейнеровозе.Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.
https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html
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суэцкий канал, китай, роттердам, в мире, инцидент с судном ever given в суэцком канале

В Египте назвали причину инцидента с судном в Суэцком канале

17:50 29.03.2021 (обновлено: 20:16 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Шакер / Перейти в фотобанкБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Ахмед Шакер
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Читать ria.ru в
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
По словам Мамиша, в "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".
Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 10:47
Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео

"То, что случилось, это ответственность капитана корабля, наш канал безопасен", - заявил Мамиш.

"На разгрузку канала уйдет до 4 дней", - заявил собеседник агентства.
Мамиш в интервью РИА Новости исключил возможность диверсии на ранее блокировавшем канал контейнеровозе.
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 13:39
Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу

"Нет, нет, совершенно. Причиной стали ветра и плохие погодные условия", - заявил Мамиш, отвечая на вопрос о возможности диверсии на судне, приведшей к изменению его курса.

Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.
"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения
© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
© AP Photo / Suez Canal Authorit

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
© AP Photo / Mohamed Elshahed

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

Люди фотографируют контейнеровоз Ever Given, покидающий Суэцкий канал
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
© REUTERS / Suez Canal Authority

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Maxar Technologies

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
© REUTERS / Suez Canal Authority

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
 
Суэцкий каналКитайРоттердамВ миреИнцидент с судном Ever Given в Суэцком канале
 
 
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