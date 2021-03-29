https://ria.ru/20210329/kontrol-1603322468.html

Эксперт оценил идею ужесточить контроль за продавцами на рынках

Эксперт оценил идею ужесточить контроль за продавцами на рынках

Усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники скорее всего не приведет к увеличению учтенного объема оборота российских рынков,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:23

2021-03-29T16:23

2021-03-29T16:23

федеральная служба государственной статистики (росстат)

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники скорее всего не приведет к увеличению учтенного объема оборота российских рынков, прокомментировал РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.Ранее в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство совместно с Федеральной налоговой службой подготовили предложения для устранения нарушений правил использования контрольно-кассовой техники на рынках, усиление контроля позволит защитить права потребителей и снизит оборот нелегальной торговли."Не думаю, что объем (оборота российских рынков - ред.) увеличится за счет улучшения собираемости данных, так как было уже много итераций, уточнений этих показателей. С одной стороны, в фискальных данных может появиться какой-то объем неучтенных продаж, но, с другой стороны, я предполагаю, что часть предпринимателей продолжит игнорировать использование кассовых чеков", - сказал он.По данным Росстата, в 2020 году оборот розничной торговли в России на 95,3% формировался организациями и предпринимателями, которые торгуют вне рынка, в свою очередь доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7%. Объем продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составил 1,593 триллиона рублей, тогда как общий оборот розничной торговли - 33,555 триллиона рублей."Последние годы рыночная торговля потеряла свою привлекательность как для потребителей, так и для предпринимателей. На многих рынках наблюдается значительное количество вакантных площадей, во многих регионах их доля составляет от 20 до 40%. Мало кто хочет заниматься этой деятельностью, так как понимают, что больших доходов в этой сфере не получить", - добавил собеседник агентства.Так, в Санкт-Петербурге доля рыночной торговли, по словам Федякова, составляет меньше 2% от всего товарооборота, но в южных регионах страны рыночная торговля все еще достаточно популярна, в отдельных субъектах рыночный оборот составляет до 20% от всего товарооборота.Количество рынков в России постепенно снижается в последние годы. По данным Росстата, на 1 января 2021 года в России насчитывалось 911 розничных рынков, что на 56 меньше (на 5,8%), чем на аналогичную дату 2020 года. Наибольшую долю в общей структуре занимают универсальные рынки (62,9% в общем количестве торговых мест), а также сельскохозяйственные рынки (24,6%). Торгуют на рынках в основном индивидуальные предприниматели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/rynok-1603298533.html

https://ria.ru/20210329/rynki-1603252802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), санкт-петербург, экономика