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Египет потребует компенсации от хозяев судна Ever Given
Египет потребует компенсации от хозяев судна Ever Given
Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА Новости советник президента по развитию морских портов и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:46
2021-03-29T20:18
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
египет
в мире
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА Новости советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.По словам Мамиша, на "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, египет, в мире

Египет потребует компенсации от хозяев судна Ever Given

18:46 29.03.2021 (обновлено: 20:18 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА Новости советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
По словам Мамиша, на "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".
"Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость", - сказал Мамиш.
Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 18:38
Хозяин Ever Given поблагодарил участников операции по освобождению судна
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему.
В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.
"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения
© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
© AP Photo / Suez Canal Authorit

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
© AP Photo / Mohamed Elshahed

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

Люди фотографируют контейнеровоз Ever Given, покидающий Суэцкий канал
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
© REUTERS / Suez Canal Authority

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Maxar Technologies

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
© REUTERS / Suez Canal Authority

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналЕгипетВ мире
 
 
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