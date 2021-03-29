https://ria.ru/20210329/kompensatsii-1603352171.html

Египет потребует компенсации от хозяев судна Ever Given

Египет потребует компенсации от хозяев судна Ever Given

Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА Новости советник президента по развитию морских портов и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:46

2021-03-29T18:46

2021-03-29T20:18

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603318775_218:348:1917:1304_1920x0_80_0_0_be20a2759856d75492effc0cf25e4af2.jpg

ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал, заявил РИА Новости советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.По словам Мамиша, на "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

https://ria.ru/20210329/konteynerovoz-1603350956.html

суэцкий канал

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, египет, в мире