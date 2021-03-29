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КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов
КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов
Позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет Северной Кореи и ее право на самооборону, заявил... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T06:28
2021-03-29T06:28
желтое море
японское море
мид кндр
совет безопасности оон
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
оон
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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет Северной Кореи и ее право на самооборону, заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря. США обвинили КНДР в "нарушении резолюций ООН" и призвали к ужесточению санкций. 30 марта должно состояться закрытое заседание СБ ООН по вопросу пусков КНДР ракет.Чо Чхоль Су назвал резолюции ООН "прямым результатом враждебной политики США" и заявил, что они ставят под вопрос право КНДР на самооборону."Еще недавно США нанесли авиаудары по сирийской территории, а несколько дней назад Великобритания отказалась от своих обязательств по ядерному разоружению и официально объявила о значительном увеличении числа ядерных боеголовок, а Франция не так давно провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, которая способна нести несколько боеголовок. Но такие акции ни разу не были поставлены под вопрос и рассмотрены в СБ ООН", - отметил Чо Чхоль Су.По его словам, пока СБ ООН будет использовать двойные стандарты, ситуация на Корейском полуострове будет только обостряться, а КНДР применит контрмеры.
https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html
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желтое море, японское море, мид кндр, совет безопасности оон, южная корея, сеул, кндр (северная корея), оон, япония, в мире

КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов

06:28 29.03.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет Северной Кореи и ее право на самооборону, заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.
Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря. США обвинили КНДР в "нарушении резолюций ООН" и призвали к ужесточению санкций. 30 марта должно состояться закрытое заседание СБ ООН по вопросу пусков КНДР ракет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 21:11
Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН
Чо Чхоль Су назвал резолюции ООН "прямым результатом враждебной политики США" и заявил, что они ставят под вопрос право КНДР на самооборону.
"Это - игнорирование (прав – ред.) суверенного государства и несомненно проявление политики двойных стандартов. Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставится под вопрос", - добавил он.
"Еще недавно США нанесли авиаудары по сирийской территории, а несколько дней назад Великобритания отказалась от своих обязательств по ядерному разоружению и официально объявила о значительном увеличении числа ядерных боеголовок, а Франция не так давно провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, которая способна нести несколько боеголовок. Но такие акции ни разу не были поставлены под вопрос и рассмотрены в СБ ООН", - отметил Чо Чхоль Су.
По его словам, пока СБ ООН будет использовать двойные стандарты, ситуация на Корейском полуострове будет только обостряться, а КНДР применит контрмеры.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:21
В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
 
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