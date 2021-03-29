КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря. США обвинили КНДР в "нарушении резолюций ООН" и призвали к ужесточению санкций. 30 марта должно состояться закрытое заседание СБ ООН по вопросу пусков КНДР ракет.
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Чо Чхоль Су назвал резолюции ООН "прямым результатом враждебной политики США" и заявил, что они ставят под вопрос право КНДР на самооборону.
"Это - игнорирование (прав – ред.) суверенного государства и несомненно проявление политики двойных стандартов. Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставится под вопрос", - добавил он.
"Еще недавно США нанесли авиаудары по сирийской территории, а несколько дней назад Великобритания отказалась от своих обязательств по ядерному разоружению и официально объявила о значительном увеличении числа ядерных боеголовок, а Франция не так давно провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, которая способна нести несколько боеголовок. Но такие акции ни разу не были поставлены под вопрос и рассмотрены в СБ ООН", - отметил Чо Чхоль Су.
По его словам, пока СБ ООН будет использовать двойные стандарты, ситуация на Корейском полуострове будет только обостряться, а КНДР применит контрмеры.
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