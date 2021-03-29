https://ria.ru/20210329/kndr-1603237152.html

КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов

КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов

Позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет Северной Кореи и ее право на самооборону, заявил... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T06:28

2021-03-29T06:28

2021-03-29T06:28

желтое море

японское море

мид кндр

совет безопасности оон

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

оон

япония

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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет Северной Кореи и ее право на самооборону, заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря. США обвинили КНДР в "нарушении резолюций ООН" и призвали к ужесточению санкций. 30 марта должно состояться закрытое заседание СБ ООН по вопросу пусков КНДР ракет.Чо Чхоль Су назвал резолюции ООН "прямым результатом враждебной политики США" и заявил, что они ставят под вопрос право КНДР на самооборону."Еще недавно США нанесли авиаудары по сирийской территории, а несколько дней назад Великобритания отказалась от своих обязательств по ядерному разоружению и официально объявила о значительном увеличении числа ядерных боеголовок, а Франция не так давно провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, которая способна нести несколько боеголовок. Но такие акции ни разу не были поставлены под вопрос и рассмотрены в СБ ООН", - отметил Чо Чхоль Су.По его словам, пока СБ ООН будет использовать двойные стандарты, ситуация на Корейском полуострове будет только обостряться, а КНДР применит контрмеры.

https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html

https://ria.ru/20210325/ispytaniya-1602795929.html

желтое море

японское море

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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