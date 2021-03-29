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Ученый предупредил о грядущем изменении климата в России
Ученый предупредил о грядущем изменении климата в России
Население России в скором времени испытает на себе последствия глобального потепления. Об этом руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:39
2021-03-29T15:39
западная сибирь
всемирный фонд дикой природы
курганская область
челябинская область
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Население России в скором времени испытает на себе последствия глобального потепления. Об этом руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал URA.RU.По мнению специалиста, во второй половине XXI века в российских регионах значительно вырастет количество как жарких, так и дождливых периодов.Вместе с тем он подчеркнул, что наиболее сильное влияние от глобального изменения климата будут испытывать страны, находящиеся рядом с мировыми океанами.Ранее климатолог Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. По словам специалиста, это Санкт-Петербург, Западная Сибирь, Курганская область и восток Челябинской области.
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западная сибирь, всемирный фонд дикой природы, курганская область, челябинская область, общество

Ученый предупредил о грядущем изменении климата в России

15:39 29.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Население России в скором времени испытает на себе последствия глобального потепления. Об этом руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал URA.RU.
По мнению специалиста, во второй половине XXI века в российских регионах значительно вырастет количество как жарких, так и дождливых периодов.
"Осадки начнут выпадать резко и неравномерно, например, вместо пяти дождей — два сильных ливня, что создаст нагрузку на инфраструктуру и сельское хозяйство", - отметил Кокорин.
Вместе с тем он подчеркнул, что наиболее сильное влияние от глобального изменения климата будут испытывать страны, находящиеся рядом с мировыми океанами.
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Ученые заявили, что климат не спасет даже полное прекращение выбросов
"Если мы берем северо-запад или Арктику, то метели, штормовые ветра, пурга, сильные осадки в виде снега или дождя, а на юге, следовательно, засухи и волны жары", — пояснил он.
Ранее климатолог Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. По словам специалиста, это Санкт-Петербург, Западная Сибирь, Курганская область и восток Челябинской области.
 
Западная СибирьВсемирный фонд дикой природыКурганская областьЧелябинская областьОбщество
 
 
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