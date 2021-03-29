https://ria.ru/20210329/klimat-1603312815.html

Ученый предупредил о грядущем изменении климата в России

Ученый предупредил о грядущем изменении климата в России

Население России в скором времени испытает на себе последствия глобального потепления. Об этом руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:39

2021-03-29T15:39

2021-03-29T15:39

западная сибирь

всемирный фонд дикой природы

курганская область

челябинская область

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Население России в скором времени испытает на себе последствия глобального потепления. Об этом руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал URA.RU.По мнению специалиста, во второй половине XXI века в российских регионах значительно вырастет количество как жарких, так и дождливых периодов.Вместе с тем он подчеркнул, что наиболее сильное влияние от глобального изменения климата будут испытывать страны, находящиеся рядом с мировыми океанами.Ранее климатолог Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. По словам специалиста, это Санкт-Петербург, Западная Сибирь, Курганская область и восток Челябинской области.

https://ria.ru/20201112/klimat-1584351732.html

западная сибирь

курганская область

челябинская область

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2021

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западная сибирь, всемирный фонд дикой природы, курганская область, челябинская область, общество