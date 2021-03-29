https://ria.ru/20210329/karma-1603369902.html

Далай-лама рассказал, как изменить карму

Далай-лама рассказал, как изменить карму

Далай-лама рассказал российским студентам, что все галактики – "творения нашей кармы", и что каждый может изменить к лучшему свою карму, развивая в себе... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T21:26

2021-03-29T21:26

2021-03-29T21:26

религия

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

москва

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама рассказал российским студентам, что все галактики – "творения нашей кармы", и что каждый может изменить к лучшему свою карму, развивая в себе альтруистическую мотивацию действий.Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".По его словам, наша жизнь зависит от предыдущей кармы. Но это не значит, что карму нельзя изменить. "Конечно, есть дети, которые приходят на этот свет, например, с поврежденным мозгом. Но никогда нельзя обобщать, отчаиваться и списывать все на карму. Пока у человека есть базовое сознание, он может заботиться о своем ментальном и физическом существовании. И карму можно изменить", - заявил духовный наставник.Он пояснил, что карма – это набор действий, каждое из которых зависит от мотивации. "Меняя мотивацию, мы меняем действие", - добавил Далай-лама.Необходимым изменением он считает развитие альтруизма. "Если будете развивать бесконечный альтруизм, мудрость – тогда сможете прекратить сансарический круговорот бытия. При этом ваш ум, природа которого – ясный свет, будет продолжать существование, только уже без неведения, просветленным. Мы продолжим свое существование – с просветленным умом Будды", - заключил Далай-лама.Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

https://ria.ru/20210329/prosvetlenie-1603325253.html

https://ria.ru/20210329/krasota-1603327302.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, москва