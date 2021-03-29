https://ria.ru/20210329/inostrantsy-1603338085.html

МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев

МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев

В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:32

2021-03-29T17:32

2021-03-29T18:35

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД.Проект разрабатывается совместно с Минцифры.Новая платформа позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать и продлевать контракты на работу, подтверждать обучение и вносить платежи.Пользователи смогут также подписаться на рассылки с предупреждением об окончании срока пребывания и необходимости выезда за пределы России, а также об истечении разрешений.По данным МВД на конец минувшего года, всего в России находились порядка шести миллионов трудовых мигрантов из разных стран. В ведомстве отмечали, что ежегодно эта цифра колеблется от девяти до одиннадцати миллионов.

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество