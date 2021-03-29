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МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев
МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев
В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:32
2021-03-29T18:35
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД.Проект разрабатывается совместно с Минцифры.Новая платформа позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать и продлевать контракты на работу, подтверждать обучение и вносить платежи.Пользователи смогут также подписаться на рассылки с предупреждением об окончании срока пребывания и необходимости выезда за пределы России, а также об истечении разрешений.По данным МВД на конец минувшего года, всего в России находились порядка шести миллионов трудовых мигрантов из разных стран. В ведомстве отмечали, что ежегодно эта цифра колеблется от девяти до одиннадцати миллионов.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев

17:32 29.03.2021 (обновлено: 18:35 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД.
Проект разрабатывается совместно с Минцифры.
Новая платформа позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать и продлевать контракты на работу, подтверждать обучение и вносить платежи.
Пользователи смогут также подписаться на рассылки с предупреждением об окончании срока пребывания и необходимости выезда за пределы России, а также об истечении разрешений.
По данным МВД на конец минувшего года, всего в России находились порядка шести миллионов трудовых мигрантов из разных стран. В ведомстве отмечали, что ежегодно эта цифра колеблется от девяти до одиннадцати миллионов.
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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