https://ria.ru/20210329/inostrantsy-1603338085.html
МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев
МВД планирует создать единую информационную базу иностранцев
В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:32
2021-03-29T17:32
2021-03-29T18:35
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД.Проект разрабатывается совместно с Минцифры.Новая платформа позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать и продлевать контракты на работу, подтверждать обучение и вносить платежи.Пользователи смогут также подписаться на рассылки с предупреждением об окончании срока пребывания и необходимости выезда за пределы России, а также об истечении разрешений.По данным МВД на конец минувшего года, всего в России находились порядка шести миллионов трудовых мигрантов из разных стран. В ведомстве отмечали, что ежегодно эта цифра колеблется от девяти до одиннадцати миллионов.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В России появится единая информационная платформа с данными об иностранных гражданах с возможностью хранения цифрового профиля, сообщили РИА Новости в МВД
.
Проект разрабатывается совместно с Минцифры
.
Новая платформа позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать и продлевать контракты на работу, подтверждать обучение и вносить платежи.
Пользователи смогут также подписаться на рассылки с предупреждением об окончании срока пребывания и необходимости выезда за пределы России, а также об истечении разрешений.
По данным МВД на конец минувшего года, всего в России находились порядка шести миллионов трудовых мигрантов из разных стран. В ведомстве отмечали, что ежегодно эта цифра колеблется от девяти до одиннадцати миллионов.