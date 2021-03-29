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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:46
2021-03-29T10:46
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
египет
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.Это произошло в 4:30 по местному времени (5:30 мск).По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, судно удалось вернуть на фарватер на 80 процентов."Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Попытки полностью вернуть судно на фарватер возобновятся с 11:30 (12:30 мск), когда уровень воды поднимется, добавил Рабиа. Он выразил уверенность в том, что операция завершится успешно.По словам Рабиа, после этого контейнеровоз отправят в район Большого горького озера на технический осмотр. Он отметил, что Ever Given находится на плаву и двигатели у него работают."Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", — рассказал, в свою очередь, источник РИА Новости в компании — операторе канала Gulf Agency Company. Происшествие с Ever GivenКонтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Он полностью перегородил канал, блокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, причиной ЧП стало то, что судно случайно отклонилось от курса — как предполагается, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.В результате у входов в канал скопились порядка 450 судов, более 40 ожидали очереди в Большом горьком озере в середине канала.Когда возобновится движениеПо словам источника РИА Новости в компании-операторе Gulf Agency Company, навигация по Суэцкому каналу может возобновиться в течение нескольких часов. При этом канал будет работать круглосуточно, чтобы оперативно пропускать скопившиеся в очереди суда. Как правило, корабли по Суэцкому каналу колоннами: в 3:30 выходит колонна из Порт-Саида (северный вход), в 4:00 — из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, следует из правил навигации.Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Это самая крупная искусственная водная артерия мира — его протяженность 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки, на его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота. В день по каналу проходят порядка 50 судов.Мнение экспертаУстранение последствий с Ever Given займет примерно квартал, считает транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов."Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", — пояснил он.При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет. "Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", — полагает эксперт.Комментарий Минэнерго В российском Минэнерго подчеркнули, что ЧП в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals.В ведомстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Что касается Северного морского пути, то он имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, тем более что сроки навигации продолжают расширяться и в прошлом году составили 9-10 месяцев. СМП позволяет значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу — по нему идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров, добавили в министерстве.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, египет, в мире

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

10:46 29.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкБуксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.
Это произошло в 4:30 по местному времени (5:30 мск).
По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, судно удалось вернуть на фарватер на 80 процентов.
"Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Попытки полностью вернуть судно на фарватер возобновятся с 11:30 (12:30 мск), когда уровень воды поднимется, добавил Рабиа. Он выразил уверенность в том, что операция завершится успешно.
По словам Рабиа, после этого контейнеровоз отправят в район Большого горького озера на технический осмотр.
"Будет произведено полное обследование подводной части судна для того, чтобы определить, есть ли какие-то повреждения, пробоины в корпусе, перед тем как будет принято решение о продолжении прохождения судном канала или буксировки его в ближайший к нему порт Суэц", — пояснил РИА Новости источник в администрации канала.
Он отметил, что Ever Given находится на плаву и двигатели у него работают.
"Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", — рассказал, в свою очередь, источник РИА Новости в компании — операторе канала Gulf Agency Company.
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Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала

Происшествие с Ever Given

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Он полностью перегородил канал, блокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, причиной ЧП стало то, что судно случайно отклонилось от курса — как предполагается, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.
В результате у входов в канал скопились порядка 450 судов, более 40 ожидали очереди в Большом горьком озере в середине канала.
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Когда возобновится движение

По словам источника РИА Новости в компании-операторе Gulf Agency Company, навигация по Суэцкому каналу может возобновиться в течение нескольких часов. При этом канал будет работать круглосуточно, чтобы оперативно пропускать скопившиеся в очереди суда.
Как правило, корабли по Суэцкому каналу колоннами: в 3:30 выходит колонна из Порт-Саида (северный вход), в 4:00 — из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, следует из правил навигации.
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Это самая крупная искусственная водная артерия мира — его протяженность 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки, на его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота. В день по каналу проходят порядка 50 судов.
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Мнение эксперта

Устранение последствий с Ever Given займет примерно квартал, считает транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
"Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", — пояснил он.
При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет.
"Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", — полагает эксперт.
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Комментарий Минэнерго

В российском Минэнерго подчеркнули, что ЧП в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals.
В ведомстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.
"Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал — Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", — считают в Минэнерго.
Что касается Северного морского пути, то он имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, тем более что сроки навигации продолжают расширяться и в прошлом году составили 9-10 месяцев. СМП позволяет значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу — по нему идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров, добавили в министерстве.
"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение
© REUTERS / Suez Canal Authority

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AFP 2021 / Suez Canal

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
© REUTERS / Suez Canal Authority

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AP Photo / Suez Canal Authority

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

Лодка в Исмаилии, Египет. 24 марта 2021 года
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Sam Madgy

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка. 25 марта 2021
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Suez Canal Authority

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Ahmed Fahmy

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
© AP Photo / Suez Canal Authority

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Глава Администрации Суэцкого канала возле контейнеровоза Ever Given севшего на мель
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналЕгипетВ мире
 
 
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