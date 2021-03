https://ria.ru/20210329/ever-given-1603255675.html

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:46

2021-03-29T10:46

2021-03-29T10:46

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603252933_0:194:1855:1237_1920x0_80_0_0_6db10515f05ffd98572060cded637aea.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.Это произошло в 4:30 по местному времени (5:30 мск).По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, судно удалось вернуть на фарватер на 80 процентов."Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Попытки полностью вернуть судно на фарватер возобновятся с 11:30 (12:30 мск), когда уровень воды поднимется, добавил Рабиа. Он выразил уверенность в том, что операция завершится успешно.По словам Рабиа, после этого контейнеровоз отправят в район Большого горького озера на технический осмотр. Он отметил, что Ever Given находится на плаву и двигатели у него работают."Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", — рассказал, в свою очередь, источник РИА Новости в компании — операторе канала Gulf Agency Company. Происшествие с Ever GivenКонтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Он полностью перегородил канал, блокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, причиной ЧП стало то, что судно случайно отклонилось от курса — как предполагается, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.В результате у входов в канал скопились порядка 450 судов, более 40 ожидали очереди в Большом горьком озере в середине канала.Когда возобновится движениеПо словам источника РИА Новости в компании-операторе Gulf Agency Company, навигация по Суэцкому каналу может возобновиться в течение нескольких часов. При этом канал будет работать круглосуточно, чтобы оперативно пропускать скопившиеся в очереди суда. Как правило, корабли по Суэцкому каналу колоннами: в 3:30 выходит колонна из Порт-Саида (северный вход), в 4:00 — из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, следует из правил навигации.Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Это самая крупная искусственная водная артерия мира — его протяженность 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки, на его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота. В день по каналу проходят порядка 50 судов.Мнение экспертаУстранение последствий с Ever Given займет примерно квартал, считает транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов."Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", — пояснил он.При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет. "Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", — полагает эксперт.Комментарий Минэнерго В российском Минэнерго подчеркнули, что ЧП в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals.В ведомстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Что касается Северного морского пути, то он имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, тем более что сроки навигации продолжают расширяться и в прошлом году составили 9-10 месяцев. СМП позволяет значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу — по нему идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html

https://ria.ru/20210328/kanal-1603215329.html

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

https://ria.ru/20210328/gruz-1603188484.html

суэцкий канал

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, египет, в мире