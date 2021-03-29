Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.Это произошло в 4:30 по местному времени (5:30 мск).По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, судно удалось вернуть на фарватер на 80 процентов."Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Попытки полностью вернуть судно на фарватер возобновятся с 11:30 (12:30 мск), когда уровень воды поднимется, добавил Рабиа. Он выразил уверенность в том, что операция завершится успешно.По словам Рабиа, после этого контейнеровоз отправят в район Большого горького озера на технический осмотр. Он отметил, что Ever Given находится на плаву и двигатели у него работают."Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", — рассказал, в свою очередь, источник РИА Новости в компании — операторе канала Gulf Agency Company. Происшествие с Ever GivenКонтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Он полностью перегородил канал, блокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, причиной ЧП стало то, что судно случайно отклонилось от курса — как предполагается, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.В результате у входов в канал скопились порядка 450 судов, более 40 ожидали очереди в Большом горьком озере в середине канала.Когда возобновится движениеПо словам источника РИА Новости в компании-операторе Gulf Agency Company, навигация по Суэцкому каналу может возобновиться в течение нескольких часов. При этом канал будет работать круглосуточно, чтобы оперативно пропускать скопившиеся в очереди суда. Как правило, корабли по Суэцкому каналу колоннами: в 3:30 выходит колонна из Порт-Саида (северный вход), в 4:00 — из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, следует из правил навигации.Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Это самая крупная искусственная водная артерия мира — его протяженность 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки, на его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота. В день по каналу проходят порядка 50 судов.Мнение экспертаУстранение последствий с Ever Given займет примерно квартал, считает транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов."Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", — пояснил он.При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет. "Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", — полагает эксперт.Комментарий Минэнерго В российском Минэнерго подчеркнули, что ЧП в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals.В ведомстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Что касается Северного морского пути, то он имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, тем более что сроки навигации продолжают расширяться и в прошлом году составили 9-10 месяцев. СМП позволяет значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу — по нему идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров, добавили в министерстве.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.
Это произошло в 4:30 по местному времени (5:30 мск).
По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, судно удалось вернуть на фарватер на 80 процентов.
"Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Попытки полностью вернуть судно на фарватер возобновятся с 11:30 (12:30 мск), когда уровень воды поднимется, добавил Рабиа. Он выразил уверенность в том, что операция завершится успешно.
По словам Рабиа, после этого контейнеровоз отправят в район Большого горького озера на технический осмотр.
"Будет произведено полное обследование подводной части судна для того, чтобы определить, есть ли какие-то повреждения, пробоины в корпусе, перед тем как будет принято решение о продолжении прохождения судном канала или буксировки его в ближайший к нему порт Суэц", — пояснил РИА Новости источник в администрации канала.
Он отметил, что Ever Given находится на плаву и двигатели у него работают.
"Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", — рассказал, в свою очередь, источник РИА Новости в компании — операторе канала Gulf Agency Company.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Он полностью перегородил канал, блокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, причиной ЧП стало то, что судно случайно отклонилось от курса — как предполагается, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.
В результате у входов в канал скопились порядка 450 судов, более 40 ожидали очереди в Большом горьком озере в середине канала.
По словам источника РИА Новости в компании-операторе Gulf Agency Company, навигация по Суэцкому каналу может возобновиться в течение нескольких часов. При этом канал будет работать круглосуточно, чтобы оперативно пропускать скопившиеся в очереди суда.
Как правило, корабли по Суэцкому каналу колоннами: в 3:30 выходит колонна из Порт-Саида (северный вход), в 4:00 — из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, следует из правил навигации.
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Это самая крупная искусственная водная артерия мира — его протяженность 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки, на его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота. В день по каналу проходят порядка 50 судов.
Устранение последствий с Ever Given займет примерно квартал, считает транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
"Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", — пояснил он.
При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет.
"Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", — полагает эксперт.
В российском Минэнерго подчеркнули, что ЧП в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals.
В ведомстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.
"Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал — Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", — считают в Минэнерго.
Что касается Северного морского пути, то он имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, тем более что сроки навигации продолжают расширяться и в прошлом году составили 9-10 месяцев. СМП позволяет значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу — по нему идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров, добавили в министерстве.
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