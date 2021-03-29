https://ria.ru/20210329/egipet-1603342831.html

По Суэцкому каналу возобновилась навигация

По Суэцкому каналу возобновилась навигация

По Суэцкому каналу, ранее заблокированному судном Ever Given, началась навигация, рассказал РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:53

2021-03-29T17:53

2021-03-29T20:16

инцидент с судном ever given в суэцком канале

египет

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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. По Суэцкому каналу, ранее заблокированному судном Ever Given, началась навигация, рассказал РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал, закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг — компания Inchcape Shipping — заявила, что судно удалось освободить.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-29T17:53 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, египет