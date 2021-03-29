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Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого Канала
Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого Канала
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:21
2021-03-29T12:36
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
абдель фаттах ас-сиси
египет
в мире
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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и разблокировке канала."Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", - написал президент.Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник.Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, абдель фаттах ас-сиси, египет, в мире

Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого Канала

12:21 29.03.2021 (обновлено: 12:36 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и разблокировке канала.
"Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции", - написал президент в Twitter.
"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", - написал президент.
Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник.
Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение
© REUTERS / Suez Canal Authority

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AFP 2021 / Suez Canal

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
© REUTERS / Suez Canal Authority

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AP Photo / Suez Canal Authority

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

Лодка в Исмаилии, Египет. 24 марта 2021 года
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Sam Madgy

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка. 25 марта 2021
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Suez Canal Authority

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Ahmed Fahmy

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
© AP Photo / Suez Canal Authority

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Глава Администрации Суэцкого канала возле контейнеровоза Ever Given севшего на мель
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналКрасное мореАбдель Фаттах ас-СисиЕгипетВ мире
 
 
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