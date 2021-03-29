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Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого Канала

Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого Канала

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:21

2021-03-29T12:21

2021-03-29T12:36

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

красное море

абдель фаттах ас-сиси

египет

в мире

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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и разблокировке канала."Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", - написал президент.Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник.Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.

суэцкий канал

красное море

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, абдель фаттах ас-сиси, египет, в мире