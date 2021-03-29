Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого Канала
#SuezUnblocked pic.twitter.com/zsGouje8D8— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 29, 2021
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.
Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.
Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.
Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.
Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.
В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.
В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.
Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.
Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.
Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.
Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.
Ежедневно канал пересекают более 50 судов.
Ежедневно канал пересекают более 50 судов.
На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.
На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.
Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.
Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.
Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.
Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.
В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.
Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.
Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.
Ежедневно канал пересекают более 50 судов.
На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.
Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.