Далай-лама объяснил, почему женщины сильно интересуются духовностью
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на встрече с российскими студентами объяснил, почему в ряде религиозных традиций, особенно на Западе сегодня женщины интересуются духовностью больше мужчин и чаще уходят в монастырь.
"Мне кажется, что женщины больше смотрят на других людей, больше сострадают, у них в сердце больше желания помогать другим. И они больше и чаще опираются на помощь других. Возможно, поэтому в них больше веры", - предположил Далай-лама, отвечая на вопрос, почему женщины больше интересуются духовностью.
Духовный лидер также поделился наблюдением, что "у женщин немного меньше уверенности в себе, чем у мужчин".
Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".
Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).