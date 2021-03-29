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https://ria.ru/20210329/dukhovnost-1603326004.html
Далай-лама объяснил, почему женщины сильно интересуются духовностью
Далай-лама объяснил, почему женщины сильно интересуются духовностью
Далай-лама на встрече с российскими студентами объяснил, почему в ряде религиозных традиций, особенно на Западе сегодня женщины интересуются духовностью больше... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:37
2021-03-29T16:37
россия
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
москва
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на встрече с российскими студентами объяснил, почему в ряде религиозных традиций, особенно на Западе сегодня женщины интересуются духовностью больше мужчин и чаще уходят в монастырь.Духовный лидер также поделился наблюдением, что "у женщин немного меньше уверенности в себе, чем у мужчин".Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
https://ria.ru/20210329/samopozhertvovanie-1603249339.html
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россия, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, москва

Далай-лама объяснил, почему женщины сильно интересуются духовностью

16:37 29.03.2021
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на встрече с российскими студентами объяснил, почему в ряде религиозных традиций, особенно на Западе сегодня женщины интересуются духовностью больше мужчин и чаще уходят в монастырь.

"Мне кажется, что женщины больше смотрят на других людей, больше сострадают, у них в сердце больше желания помогать другим. И они больше и чаще опираются на помощь других. Возможно, поэтому в них больше веры", - предположил Далай-лама, отвечая на вопрос, почему женщины больше интересуются духовностью.

Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
09:46Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал российским студентам о смысле самопожертвования
Духовный лидер также поделился наблюдением, что "у женщин немного меньше уверенности в себе, чем у мужчин".
Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".
Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
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РоссияРоссийская академия наукСанкт-Петербургский государственный университетМосква
 
 
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