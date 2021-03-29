https://ria.ru/20210329/dukhovnost-1603326004.html

Далай-лама объяснил, почему женщины сильно интересуются духовностью

Далай-лама объяснил, почему женщины сильно интересуются духовностью

Далай-лама на встрече с российскими студентами объяснил, почему в ряде религиозных традиций, особенно на Западе сегодня женщины интересуются духовностью больше... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:37

2021-03-29T16:37

2021-03-29T16:37

россия

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

москва

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на встрече с российскими студентами объяснил, почему в ряде религиозных традиций, особенно на Западе сегодня женщины интересуются духовностью больше мужчин и чаще уходят в монастырь.Духовный лидер также поделился наблюдением, что "у женщин немного меньше уверенности в себе, чем у мужчин".Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

https://ria.ru/20210329/samopozhertvovanie-1603249339.html

https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484229.html

россия

москва

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россия, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, москва