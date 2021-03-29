https://ria.ru/20210329/doklad-1603299121.html

Песков прокомментировал ситуацию с докладом по экологии в Сибири

Песков прокомментировал ситуацию с докладом по экологии в Сибири

Отказ от публикации доклада об экологической ситуации в сибирских городах был решением самих ученых, политических директив или указаний по этому поводу не было, РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:23

2021-03-29T14:23

2021-03-29T14:23

россия

российская академия наук

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отказ от публикации доклада об экологической ситуации в сибирских городах был решением самих ученых, политических директив или указаний по этому поводу не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Тайга.инфо сообщила, что на заседании президиума Сибирского отделения Российской академии наук было принято решение закрыть от публики данные об экологической ситуации в сибирских городах. Результаты исследования засекретили якобы для того, чтобы доклад не сочли "бомбой накануне выборов".Отвечая на вопрос, приветствуют ли в Кремле такое политическое влияние на науку, пресс-секретарь президента уточнил, "смотря что считать политическим влиянием на науку".

https://ria.ru/20210309/ekologiya-1600396083.html

https://ria.ru/20210319/sibir-1601832448.html

россия

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2021

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россия, российская академия наук, дмитрий песков, общество