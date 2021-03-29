Песков прокомментировал ситуацию с докладом по экологии в Сибири
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отказ от публикации доклада об экологической ситуации в сибирских городах был решением самих ученых, политических директив или указаний по этому поводу не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Тайга.инфо сообщила, что на заседании президиума Сибирского отделения Российской академии наук было принято решение закрыть от публики данные об экологической ситуации в сибирских городах. Результаты исследования засекретили якобы для того, чтобы доклад не сочли "бомбой накануне выборов".
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"Это решение ученых, наверное, нужно все-таки у них обращаться и спрашивать у них", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают такую политическую целесообразность публикаций докладов.
Отвечая на вопрос, приветствуют ли в Кремле такое политическое влияние на науку, пресс-секретарь президента уточнил, "смотря что считать политическим влиянием на науку".
"Мне неизвестно о том, что там, скажем так, это все сделано под влиянием каких-то директив или каких-то указаний. Если я правильно понимаю, все-таки это было решение самих ученых", - добавил Песков, переадресовав вопросы к ним.