https://ria.ru/20210329/dannye-1603273460.html

Минцифры разработало новые меры по защите персональных данных

Минцифры разработало новые меры по защите персональных данных

Операторы связи не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:18

2021-03-29T12:18

2021-03-29T13:01

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Операторы связи не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.Ведомство разработало поправки в закон о персональных данных: разрешение человека понадобится не только на использование сведений о нем, но и на их обезличивание. Подчеркивается, что это совместная позиция профильных ведомств."Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов", — разъяснили в министерстве.Обмен обезличенными данными, по задумке Минцифры, будет возможен только между госструктурами и отечественными IT-компаниями, причем органы власти будут получать их исключительно для осуществления госфункций.Например, это может понадобиться для анализа различных вариантов развития транспортной инфраструктуры. "Бизнес и сейчас сдает в госорганы статистическую отчетность, но эта отчетность не позволяет принимать решения", — отметили в ведомстве.В Минцифры заверили, что каждый случай, когда от бизнеса потребуются какие-либо данные, правительство будет рассматривать отдельно. "Решение будет приниматься <...> в том числе с учетом объема будущей нагрузки на бизнес по обезличиванию данных и подготовки соответствующих дата-сетов", — резюмировал собеседник агентства.На прошлой неделе Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки. Это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить дополнительную защиту прав граждан.Федеральный закон № 152 "О персональных данных" регулирует сбор и обработку личной информации о россиянах: ответственное лицо или компания обязаны принимать меры по предотвращению утечки конфиденциальных сведений.

https://ria.ru/20210327/dannye-1603104078.html

https://ria.ru/20210317/operatory-1601734682.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество