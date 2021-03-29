https://ria.ru/20210329/dagestan-1603271738.html
В Дагестане создают пять туристических кластеров
В Дагестане создают пять туристических кластеров
В Дагестане, где в этом году ожидается рост потока туристов на 20-30 процентов, планируют создать пять туристических кластеров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:15
2021-03-29T12:15
2021-03-29T12:27
туристы
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новости - туризм
республика дагестан
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Дагестане, где в этом году ожидается рост потока туристов на 20-30 процентов, планируют создать пять туристических кластеров, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).Об этом руководителю проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денису Полунчукову сообщили представители местных властей. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова, в республике собираются создать пять туристических кластеров: прибрежный, горный, предгорный, "Дербент", а также "Охота и рыбалка на Ачикольских озерах". Готовятся профильные инвестиционные площадки и проводится активная работа по созданию круглогодичных туристических объектов. Так, будут построены тематические гостевые дома в районах известного кольцевого маршрута "Легенды Дагестана".В сообщении ОНФ говорится, что в прошлом году Дагестан посетили более 840 тысяч туристов, тогда как в 2021-м их число может превысить один миллион человек.
https://ria.ru/20200312/1568436364.html
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туристы, куда поехать, новости - туризм, республика дагестан, общероссийский народный фронт
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Дагестане, где в этом году ожидается рост потока туристов на 20-30 процентов, планируют создать пять туристических кластеров, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Об этом руководителю проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денису Полунчукову сообщили представители местных властей. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова, в республике собираются создать пять туристических кластеров: прибрежный, горный, предгорный, "Дербент", а также "Охота и рыбалка на Ачикольских озерах".
Готовятся профильные инвестиционные площадки и проводится активная работа по созданию круглогодичных туристических объектов. Так, будут построены тематические гостевые дома в районах известного кольцевого маршрута "Легенды Дагестана".
В сообщении ОНФ говорится, что в прошлом году Дагестан посетили более 840 тысяч туристов, тогда как в 2021-м их число может превысить один миллион человек.