https://ria.ru/20210329/comic-con-1603256902.html

Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего

Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего

Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:57

2021-03-29T11:57

2021-03-29T11:57

культура

кино и сериалы

новости культуры

сан-диего

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155664/21/1556642146_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_1fb67f71f570ec81ef7cbbaf9314997f.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня благодарения, указано на официальном сайте."San Diego Comic Convention Special Edition будет проходить в течение трех дней в выходные после Дня благодарения, в пятницу, в субботу и в воскресенье с 26 по 28 ноября 2021 года в Выставочном центре в Сан-Диего", - говорится в заявлении.Организаторы выразили надежду, что к осени появится возможность собрать больше людей.Отмечается, что Comic-Con Special Edition будет первой офлайн конвенцией с начала пандемии COVID-19. Организаторы надеются, что проведение съезда позволит укрепить финансовое положение сообщества, которое пошатнулось за время пандемии."Несмотря на то, что у нас получилось отойти от живых встреч и приспособиться к проведению онлайн-мероприятий, потеря доходов оказала сильное влияние на организацию", - сказал представитель Comic-Con Дэвид Гланзер.Он выразил надежду на проведение более масштабных съездов любителей комиксов в 2022 году.

https://ria.ru/20190720/1556642514.html

сан-диего

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сан-диего, сша