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https://ria.ru/20210329/comic-con-1603256902.html
Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:57
2021-03-29T11:57
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня благодарения, указано на официальном сайте."San Diego Comic Convention Special Edition будет проходить в течение трех дней в выходные после Дня благодарения, в пятницу, в субботу и в воскресенье с 26 по 28 ноября 2021 года в Выставочном центре в Сан-Диего", - говорится в заявлении.Организаторы выразили надежду, что к осени появится возможность собрать больше людей.Отмечается, что Comic-Con Special Edition будет первой офлайн конвенцией с начала пандемии COVID-19. Организаторы надеются, что проведение съезда позволит укрепить финансовое положение сообщества, которое пошатнулось за время пандемии."Несмотря на то, что у нас получилось отойти от живых встреч и приспособиться к проведению онлайн-мероприятий, потеря доходов оказала сильное влияние на организацию", - сказал представитель Comic-Con Дэвид Гланзер.Он выразил надежду на проведение более масштабных съездов любителей комиксов в 2022 году.
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кино и сериалы, новости культуры, сан-диего, сша

Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего

11:57 29.03.2021
 
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloФестиваль Comic-Con в Сан-Диего
Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня благодарения, указано на официальном сайте.
"San Diego Comic Convention Special Edition будет проходить в течение трех дней в выходные после Дня благодарения, в пятницу, в субботу и в воскресенье с 26 по 28 ноября 2021 года в Выставочном центре в Сан-Диего", - говорится в заявлении.
Организаторы выразили надежду, что к осени появится возможность собрать больше людей.
Отмечается, что Comic-Con Special Edition будет первой офлайн конвенцией с начала пандемии COVID-19. Организаторы надеются, что проведение съезда позволит укрепить финансовое положение сообщества, которое пошатнулось за время пандемии.
"Несмотря на то, что у нас получилось отойти от живых встреч и приспособиться к проведению онлайн-мероприятий, потеря доходов оказала сильное влияние на организацию", - сказал представитель Comic-Con Дэвид Гланзер.
Он выразил надежду на проведение более масштабных съездов любителей комиксов в 2022 году.
Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 20.07.2019
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