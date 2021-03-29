https://ria.ru/20210329/comic-con-1603256902.html
Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
Стало известно, когда пройдет офлайн фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:57
2021-03-29T11:57
2021-03-29T11:57
культура
кино и сериалы
новости культуры
сан-диего
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155664/21/1556642146_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_1fb67f71f570ec81ef7cbbaf9314997f.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня благодарения, указано на официальном сайте."San Diego Comic Convention Special Edition будет проходить в течение трех дней в выходные после Дня благодарения, в пятницу, в субботу и в воскресенье с 26 по 28 ноября 2021 года в Выставочном центре в Сан-Диего", - говорится в заявлении.Организаторы выразили надежду, что к осени появится возможность собрать больше людей.Отмечается, что Comic-Con Special Edition будет первой офлайн конвенцией с начала пандемии COVID-19. Организаторы надеются, что проведение съезда позволит укрепить финансовое положение сообщества, которое пошатнулось за время пандемии."Несмотря на то, что у нас получилось отойти от живых встреч и приспособиться к проведению онлайн-мероприятий, потеря доходов оказала сильное влияние на организацию", - сказал представитель Comic-Con Дэвид Гланзер.Он выразил надежду на проведение более масштабных съездов любителей комиксов в 2022 году.
https://ria.ru/20190720/1556642514.html
сан-диего
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155664/21/1556642146_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_5a3797d053d6a82c6cb47e077e7fc056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, сан-диего, сша
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention Special Edition объявил, что съезд фанатов комиксов пройдет в ноябре во время каникул после Дня благодарения, указано на официальном сайте.
"San Diego Comic Convention Special Edition будет проходить в течение трех дней в выходные после Дня благодарения, в пятницу, в субботу и в воскресенье с 26 по 28 ноября 2021 года в Выставочном центре в Сан-Диего", - говорится в заявлении.
Организаторы выразили надежду, что к осени появится возможность собрать больше людей.
Отмечается, что Comic-Con Special Edition будет первой офлайн конвенцией с начала пандемии COVID-19. Организаторы надеются, что проведение съезда позволит укрепить финансовое положение сообщества, которое пошатнулось за время пандемии.
"Несмотря на то, что у нас получилось отойти от живых встреч и приспособиться к проведению онлайн-мероприятий, потеря доходов оказала сильное влияние на организацию", - сказал представитель Comic-Con Дэвид Гланзер.
Он выразил надежду на проведение более масштабных съездов любителей комиксов в 2022 году.