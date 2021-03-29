https://ria.ru/20210329/benzin-1603240361.html
В Хабаровском крае врачи скорой помощи возят бензин в салоне с пациентами
В Хабаровском крае врачи скорой помощи возят бензин в салоне с пациентами
Медики в поселке Эльбан Хабаровского края вынуждены возить в машинах скорой помощи с пациентами канистры с бензином, потому что не могут заправляться на местной РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T07:52
2021-03-29T07:52
2021-03-29T07:52
россия
татьяна попова
роснефть
комсомольск-на-амуре
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происшествия
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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Медики в поселке Эльбан Хабаровского края вынуждены возить в машинах скорой помощи с пациентами канистры с бензином, потому что не могут заправляться на местной АЗС, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главы поселкового филиала Амурской ЦРБ Галина Дубоделова.В соцсетях разошлось видео, где работники скорой помощи поселка жалуются на то, что им приходится в салоне машины вместе с пациентами возить канистры с бензином на случай экстренной заправки топливом, вопреки всем нормам техники безопасности. Кроме того, медикам и больным приходится вдыхать ядовитые пары.По ее словам, поселок обслуживает одна скорая помощь, одна неотложка и две поликлинических машины. В ночную смену выходит две скорой на линию. Расстояние от поселка Эльбан до города Амурска - более 50 километров.Получить комментарий от главврача Амурской ЦРБ Татьяны Поповой агентству не удалось. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Дубоделова, она собралась увольняться из больницы 1 апреля.Внес в ситуацию ясность экс-главврач эльбанской больницы Олег Хан. Он оставил пост 9 марта. Сейчас работает врачом-анестезиологом. "Уже года три такая ситуация. В письменном виде нам ответов не давалось. Были распоряжения устные, объяснялось это действием федерального закона, по которому был выигран соответствующий тендер на заправку бензином, в данном случае на "НК-Альянс", в Комсомольске-на-Амуре и в Амурске. И при существующем договоре не может существовать параллельный договор, внетендерный, так сказать, на автозаправку на АЗС в Эльбане", - пояснил Хан РИА Новости.Ситуацию пытались разрешить в ручном режиме, объяснил бывший главврач. "Вопрос решался выделением наличных средств для экстренной заправки здесь на АЗС. В настоящий момент открылась вторая заправка "Роснефти". Я настаивал на заключении отдельного договора с отдельно взятой заправкой в Эльбане", - рассказал он, отметив, что не всегда эти наличные средства выделялись, потому что у больницы "нет лишних денег".По его словам, машины не каждый день отправляются в Амурск или Комсомольск-на-Амуре. Именно поэтому и приходится водителям везти канистры с бензином с собой, чтобы хватило для работы на территории поселка.
https://ria.ru/20210323/benzin-1602413628.html
https://ria.ru/20210324/toplivo-1602610266.html
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россия, татьяна попова, роснефть, комсомольск-на-амуре, хабаровск, амурск, происшествия
ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Медики в поселке Эльбан Хабаровского края вынуждены возить в машинах скорой помощи с пациентами канистры с бензином, потому что не могут заправляться на местной АЗС, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главы поселкового филиала Амурской ЦРБ Галина Дубоделова.
В соцсетях разошлось видео, где работники скорой помощи поселка жалуются на то, что им приходится в салоне машины вместе с пациентами возить канистры с бензином на случай экстренной заправки топливом, вопреки всем нормам техники безопасности. Кроме того, медикам и больным приходится вдыхать ядовитые пары.
"Мы - филиал Амурской ЦРБ, уже несколько лет такое заведено, что заправляются наши машины скорой помощи и поликлиники в городе Амурске. То есть идет машина попутно туда с больным и загружает там на заправках еще и канистры с бензином дополнительно. Об этом было неоднократно доложено нашим предыдущим руководителем и механиком посредством докладных на имя главврача Амурской ЦРБ, что это нарушение техники безопасности. Заключены договоры на заправку только в Амурске, хотя у нас в поселке есть АЗС", - прокомментировала ситуацию Дубоделова.
По ее словам, поселок обслуживает одна скорая помощь, одна неотложка и две поликлинических машины. В ночную смену выходит две скорой на линию. Расстояние от поселка Эльбан до города Амурска - более 50 километров.
Получить комментарий от главврача Амурской ЦРБ Татьяны Поповой
агентству не удалось. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Дубоделова, она собралась увольняться из больницы 1 апреля.
Внес в ситуацию ясность экс-главврач эльбанской больницы Олег Хан. Он оставил пост 9 марта. Сейчас работает врачом-анестезиологом. "Уже года три такая ситуация. В письменном виде нам ответов не давалось. Были распоряжения устные, объяснялось это действием федерального закона, по которому был выигран соответствующий тендер на заправку бензином, в данном случае на "НК-Альянс", в Комсомольске-на-Амуре и в Амурске. И при существующем договоре не может существовать параллельный договор, внетендерный, так сказать, на автозаправку на АЗС в Эльбане", - пояснил Хан РИА Новости.
Ситуацию пытались разрешить в ручном режиме, объяснил бывший главврач. "Вопрос решался выделением наличных средств для экстренной заправки здесь на АЗС. В настоящий момент открылась вторая заправка "Роснефти
". Я настаивал на заключении отдельного договора с отдельно взятой заправкой в Эльбане", - рассказал он, отметив, что не всегда эти наличные средства выделялись, потому что у больницы "нет лишних денег".
По его словам, машины не каждый день отправляются в Амурск
или Комсомольск-на-Амуре
. Именно поэтому и приходится водителям везти канистры с бензином с собой, чтобы хватило для работы на территории поселка.