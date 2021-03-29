https://ria.ru/20210329/belozerov-1603371368.html

Мишустин переназначил Белозерова на должность гендиректора РЖД

Мишустин переназначил Белозерова на должность гендиректора РЖД

Глава правительства РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белозёрова на должность гендиректора РЖД, сообщил кабмин. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T21:39

2021-03-29T21:39

2021-03-29T21:48

олег белозеров

михаил мишустин

ржд

общество

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МОСКВА 29 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белозёрова на должность гендиректора РЖД, сообщил кабмин.Белозёров возглавил РЖД в 2015 году."Олег Белозёров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД". Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, срок полномочий Олега Белозёрова на этом посту составит 5 лет", - говорится в сообщении.Белозеров пришёл на пост главы РЖД из министерства транспорта России, где занимал пост первого заместителя министра. Тогда он занял пост президента РЖД. Позже, в 2017 году, эта должность была переименована в генерального директора.Белозеров родился 26 сентября 1969 года.Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности экономист, планирование промышленности.В разное время работал в "Ленэнерго", аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо - Западном федеральном округе, начальник финансово-экономического отдела, "Российской топливной компании", Федеральном дорожном агентстве, Минтрансе.

https://ria.ru/20210326/bilety-1603035623.html

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олег белозеров, михаил мишустин, ржд, общество