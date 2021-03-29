https://ria.ru/20210329/beglov-1603283575.html

Беглов рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Беглов рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не ощущает никаких последствий после вакцинации от COVID-19 и работает в обычном режиме. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:08

2021-03-29T13:08

2021-03-29T13:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не ощущает никаких последствий после вакцинации от COVID-19 и работает в обычном режиме.Губернатор также отметил, что в Петербург на прошлой неделе поступило 101 800 комплектов доз вакцины. "Прививка не займет много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких", - написал он.Ранее Беглов сообщал, что в начале марта привился первым компонентом вакцины от коронавируса, затем вторым компонентом вакцины.

https://ria.ru/20210328/putin-1603193531.html

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2021

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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург, общество