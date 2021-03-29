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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/beglov-1603283575.html
Беглов рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Беглов рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не ощущает никаких последствий после вакцинации от COVID-19 и работает в обычном режиме. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:08
2021-03-29T13:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не ощущает никаких последствий после вакцинации от COVID-19 и работает в обычном режиме.Губернатор также отметил, что в Петербург на прошлой неделе поступило 101 800 комплектов доз вакцины. "Прививка не займет много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких", - написал он.Ранее Беглов сообщал, что в начале марта привился первым компонентом вакцины от коронавируса, затем вторым компонентом вакцины.
https://ria.ru/20210328/putin-1603193531.html
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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19

13:08 29.03.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не ощущает никаких последствий после вакцинации от COVID-19 и работает в обычном режиме.

"Сегодня восьмой день после моей второй инъекции – никаких последствий не ощущаю, работаю в обычном режиме", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Губернатор также отметил, что в Петербург на прошлой неделе поступило 101 800 комплектов доз вакцины. "Прививка не займет много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких", - написал он.
Ранее Беглов сообщал, что в начале марта привился первым компонентом вакцины от коронавируса, затем вторым компонентом вакцины.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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