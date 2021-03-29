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Глава Минобороны Азербайджана потребовал повысить боеспособность армии
Глава Минобороны Азербайджана потребовал повысить боеспособность армии
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений вооруженных сил, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:36
2021-03-29T14:36
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БАКУ, 29 мар – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений вооруженных сил, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.В понедельник на центральном командном пункте под руководством генерал-полковника Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства. К совещанию также были привлечены по видеосвязи командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие должностные лица.При проведении тренировок будет учитываться опыт эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года, отметили в ведомстве. Министр обороны подчеркнул, что во время этих мероприятий важно будет обеспечить безопасность служащих и сохранить их здоровье, повысить их морально-психологическую подготовку, а также укрепить воинскую дисциплину.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html
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закир гасанов, москва, азербайджан, армения, в мире

Глава Минобороны Азербайджана потребовал повысить боеспособность армии

14:36 29.03.2021
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаАзербайджанский военнослужащий
Азербайджанский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 мар – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений вооруженных сил, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.
В понедельник на центральном командном пункте под руководством генерал-полковника Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства. К совещанию также были привлечены по видеосвязи командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие должностные лица.
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"Генерал-полковник З.Гасанов поручил сосредоточить основное внимание на повышении уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, на улучшении качества тренировок и занятий по боевой подготовке, проводимых в воинских частях, в частности, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

При проведении тренировок будет учитываться опыт эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года, отметили в ведомстве. Министр обороны подчеркнул, что во время этих мероприятий важно будет обеспечить безопасность служащих и сохранить их здоровье, повысить их морально-психологическую подготовку, а также укрепить воинскую дисциплину.
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"Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры на освобожденных территориях, проведению инженерно-саперных работ и мероприятий по инженерному обеспечению войск, повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и оснащения подразделений", - добавили в пресс-службе.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Закир ГасановМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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