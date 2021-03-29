https://ria.ru/20210329/azerbaydzhan-1603301440.html

Глава Минобороны Азербайджана потребовал повысить боеспособность армии

Глава Минобороны Азербайджана потребовал повысить боеспособность армии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений вооруженных сил, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:36

2021-03-29T14:36

2021-03-29T14:36

закир гасанов

москва

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армения

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БАКУ, 29 мар – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений вооруженных сил, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.В понедельник на центральном командном пункте под руководством генерал-полковника Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства. К совещанию также были привлечены по видеосвязи командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие должностные лица.При проведении тренировок будет учитываться опыт эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года, отметили в ведомстве. Министр обороны подчеркнул, что во время этих мероприятий важно будет обеспечить безопасность служащих и сохранить их здоровье, повысить их морально-психологическую подготовку, а также укрепить воинскую дисциплину.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html

https://ria.ru/20210323/voennoplennye-1602481980.html

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армения

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закир гасанов, москва, азербайджан, армения, в мире