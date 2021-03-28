https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html

В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев, сообщил источник

В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев, сообщил источник

Двух новорожденных детей нашли мертвыми на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:38

2021-03-28T13:38

2021-03-28T20:23

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 28 мар — РИА Новости. Двух новорожденных детей нашли мертвыми на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По словам собеседника агентства, в воскресенье утром на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде нашли двух новорожденных детей.

волгоград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия