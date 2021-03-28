https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html
В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев, сообщил источник
В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев, сообщил источник
Двух новорожденных детей нашли мертвыми на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:38
2021-03-28T13:38
2021-03-28T20:23
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 мар — РИА Новости. Двух новорожденных детей нашли мертвыми на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По словам собеседника агентства, в воскресенье утром на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде нашли двух новорожденных детей.
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РИА Новости
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волгоград, происшествия