В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
01:10 28.03.2021 (обновлено: 03:04 28.03.2021)
Как отмечается в статье, "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма". Появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности вакцины "Спутник V", в которых не бралось во внимание ведущее место России среди мировых лидеров в разработках вакцин, указывает издание.
Как пишет Resett, затем стратегия ЕС пошла не по плану. Эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, а также появились подозрения, что AstraZeneca вызывает тромбоз. Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение.
По мнению издания, Брюсселю вскоре придется отправиться в Москву "как на Каносское унижение (эпизод из средневековой борьбы римских пап с императорами Священной Римской империи, во многих европейских языках выражение "идти в Каноссу" понимается как акт унижения, покаяния или покорности — Прим. ред.)" с просьбой обеспечить поставку вакцины.
Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил глава государства.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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