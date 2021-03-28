https://ria.ru/20210328/unizhenie-1603160002.html

В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"

В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"

Евросоюзу, потерпевшему поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V". Такое мнение... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T01:10

2021-03-28T01:10

2021-03-28T03:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюзу, потерпевшему поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V". Такое мнение высказало норвежское издание Resett.Как отмечается в статье, "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма". Появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности вакцины "Спутник V", в которых не бралось во внимание ведущее место России среди мировых лидеров в разработках вакцин, указывает издание.Как пишет Resett, затем стратегия ЕС пошла не по плану. Эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, а также появились подозрения, что AstraZeneca вызывает тромбоз. Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение.По мнению издания, Брюсселю вскоре придется отправиться в Москву "как на Каносское унижение (эпизод из средневековой борьбы римских пап с императорами Священной Римской империи, во многих европейских языках выражение "идти в Каноссу" понимается как акт унижения, покаяния или покорности — Прим. ред.)" с просьбой обеспечить поставку вакцины.Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил глава государства.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210326/voyna-1602911590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, в мире