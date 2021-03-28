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https://ria.ru/20210328/unizhenie-1603160002.html
В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
Евросоюзу, потерпевшему поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V". Такое мнение... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T01:10
2021-03-28T03:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюзу, потерпевшему поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V". Такое мнение высказало норвежское издание Resett.Как отмечается в статье, "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма". Появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности вакцины "Спутник V", в которых не бралось во внимание ведущее место России среди мировых лидеров в разработках вакцин, указывает издание.Как пишет Resett, затем стратегия ЕС пошла не по плану. Эффективность вакцины Johnson &amp; Johnson оказалась ниже ожидаемой, а также появились подозрения, что AstraZeneca вызывает тромбоз. Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение.По мнению издания, Брюсселю вскоре придется отправиться в Москву "как на Каносское унижение (эпизод из средневековой борьбы римских пап с императорами Священной Римской империи, во многих европейских языках выражение "идти в Каноссу" понимается как акт унижения, покаяния или покорности — Прим. ред.)" с просьбой обеспечить поставку вакцины.Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил глава государства.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, в мире

В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"

01:10 28.03.2021 (обновлено: 03:04 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V
Груз с российской вакциной Sputnik V - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюзу, потерпевшему поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V". Такое мнение высказало норвежское издание Resett.
Как отмечается в статье, "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма". Появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности вакцины "Спутник V", в которых не бралось во внимание ведущее место России среди мировых лидеров в разработках вакцин, указывает издание.
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Как пишет Resett, затем стратегия ЕС пошла не по плану. Эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, а также появились подозрения, что AstraZeneca вызывает тромбоз. Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение.
По мнению издания, Брюсселю вскоре придется отправиться в Москву "как на Каносское унижение (эпизод из средневековой борьбы римских пап с императорами Священной Римской империи, во многих европейских языках выражение "идти в Каноссу" понимается как акт унижения, покаяния или покорности — Прим. ред.)" с просьбой обеспечить поставку вакцины.
Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил глава государства.
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Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзВ мире
 
 
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