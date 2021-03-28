https://ria.ru/20210328/sudno-1603162285.html

Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась

Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась

Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T02:51

2021-03-28T02:51

2021-03-28T11:17

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 28 мар — РИА Новости. Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости источник в администрации канала.По его словам, минувшей ночью планировалось сдвинуть судно при помощи буксиров во время прилива.Другой источник в администрации канала заявил РИА Новости, что сведений о том, когда могут сдвинуть судно, нет, однако "для этого есть позитивные признаки".По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабеа, снять контейнеровоз с мели пытаются десять буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, 24 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, это произошло по случайности — судно отклонилось от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра. В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. Число судов, ожидающих входа в канал, уже превысило 320.Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За день по каналу успевают пройти около 50 судов.

https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html

суэцкий канал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работы по освобождению судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал Контейнеровоз Evergreen, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат& 2021-03-28T02:51 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире