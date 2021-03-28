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Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась
Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась
Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T02:51
2021-03-28T11:17
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 28 мар — РИА Новости. Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости источник в администрации канала.По его словам, минувшей ночью планировалось сдвинуть судно при помощи буксиров во время прилива.Другой источник в администрации канала заявил РИА Новости, что сведений о том, когда могут сдвинуть судно, нет, однако "для этого есть позитивные признаки".По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабеа, снять контейнеровоз с мели пытаются десять буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, 24 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, это произошло по случайности — судно отклонилось от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра. В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. Число судов, ожидающих входа в канал, уже превысило 320.Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За день по каналу успевают пройти около 50 судов.
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Работы по освобождению судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал
Контейнеровоз Evergreen, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат&
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась

02:51 28.03.2021 (обновлено: 11:17 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед МахмудБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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КАИР, 28 мар — РИА Новости. Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости источник в администрации канала.
По его словам, минувшей ночью планировалось сдвинуть судно при помощи буксиров во время прилива.

"К сожалению, сегодня не получилось <…> Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива", — сказал собеседник агентства.

Другой источник в администрации канала заявил РИА Новости, что сведений о том, когда могут сдвинуть судно, нет, однако "для этого есть позитивные признаки".
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабеа, снять контейнеровоз с мели пытаются десять буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, 24 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, это произошло по случайности — судно отклонилось от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.
В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. Число судов, ожидающих входа в канал, уже превысило 320.
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За день по каналу успевают пройти около 50 судов.
"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение
© REUTERS / Suez Canal Authority

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AFP 2021 / Suez Canal

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
© REUTERS / Suez Canal Authority

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AP Photo / Suez Canal Authority

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

Лодка в Исмаилии, Египет. 24 марта 2021 года
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Sam Madgy

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка. 25 марта 2021
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Suez Canal Authority

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Ahmed Fahmy

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
© AP Photo / Suez Canal Authority

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Глава Администрации Суэцкого канала возле контейнеровоза Ever Given севшего на мель
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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