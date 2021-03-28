https://ria.ru/20210328/shengen-1603180408.html

СМИ узнали, каким странам грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

СМИ узнали, каким странам грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

Тринадцати странам, которые неохотно забирают своих депортированных граждан из европейских стран, грозят ограничения при выдаче виз, необходимых для въезда в... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T10:56

2021-03-28T10:56

2021-03-28T10:56

шенгенская зона

еврокомиссия

европа

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тринадцати странам, которые неохотно забирают своих депортированных граждан из европейских стран, грозят ограничения при выдаче виз, необходимых для въезда в государства Шенгенской зоны, сообщает издание Welt am Sonntag.По его данным, Европейская комиссия провела оценку в общей сложности 39 государств, которые систематически "препятствуют" возвращению собственных граждан. Наихудшую оценку - "неудовлетворительно" - получили в результате 13 стран: Ирак, Иран, Ливия, Сенегал, Сомали, Мали, Гамбия, Камерун, Республика Конго, Египет, Эритрея, Эфиопия и Гвинея-Бисау.Отмечается, что указанные государства столкнутся с ограничениями при выдаче виз, если не начнут лучше выполнять обязательства по вывозу своих граждан из европейских стран.По данным издания, текущая задача состоит в том, чтобы начать с данными странами "диалог" для улучшения кооперации, однако если сотрудничество не улучшится, то с лета эти государства могут столкнуться с более долгим сроком обработки заявлений на получение виз или же сокращением срока действия выданных виз. Кроме того, речь идет о возможном повышении визового сбора.

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

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шенгенская зона, еврокомиссия, европа, в мире