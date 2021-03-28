https://ria.ru/20210328/shagi-1603182159.html

Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день

Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день

Человек, чтобы чувствовать себя бодрее после зимы, должен делать не менее десяти тысяч шагов в день, а в неделю — 70 тысяч. Об этом радиостанции "Говорит... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:24

2021-03-28T11:24

2021-03-28T11:24

скандинавская ходьба

россия

лидия ионова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Человек, чтобы чувствовать себя бодрее после зимы, должен делать не менее десяти тысяч шагов в день, а в неделю — 70 тысяч. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова.Она напомнила, что ходьба лежит в основе жизнедеятельности человека — его тело приспособлено к движениям и физической активности, а не сидению за письменным столом.Врач также предложила заняться скандинавской ходьбой, благодаря которой можно сжечь много калорий. Однако, Ионова призвала серьезно отнестись к правильности выполнения упражнения."У нас бывает пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно", — пояснила кардиолог.При этом она предостерегла людей с избыточным весом или с заболеваниями суставов и пожилых от занятий бегом — его следует заменить на ходьбу.

https://ria.ru/20210328/rak-1603171412.html

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скандинавская ходьба, россия, лидия ионова, здоровье - общество, общество