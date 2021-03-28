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Пушков рассказал, чем США грозит попытка говорить с Китаем с позиции силы
Пушков рассказал, чем США грозит попытка говорить с Китаем с позиции силы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о конфронтации в отношениях Вашингтона и Пекина. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T23:20
2021-03-28T23:20
2021-03-28T23:58
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о конфронтации в отношениях Вашингтона и Пекина. Так, глава Госдепа в интервью CNN в ответ на вопрос, рассматривает ли он Китай как "самого большого противника США", заявил, что в конкурентных отношениях двух стран "наблюдаются аспекты противоборства", но они также "в некоторой степени сотруднические". При этом Вашингтон, по его словам, собирается выстраивать отношения с Китаем с позиции силы.Сенатор добавил, что политики в Вашингтоне мыслят "категориями XX века", так как, по его мнению, США не смогут справиться "со все более мощным Китаем".Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.В 2020 году товарооборот между США и Китаем, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, вырос на 8,3 процента, составив 586 миллиардов долларов.
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алексей пушков, китай, сша, в мире
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена
о конфронтации в отношениях Вашингтона и Пекина.
Так, глава Госдепа в интервью CNN в ответ на вопрос
, рассматривает ли он Китай
как "самого большого противника США", заявил, что в конкурентных отношениях двух стран "наблюдаются аспекты противоборства", но они также "в некоторой степени сотруднические". При этом Вашингтон, по его словам, собирается выстраивать отношения с Китаем с позиции силы.
"Блинкен не напугает Пекин, а лишь насторожит еще больше и подтолкнет к альянсу с Москвой", — написал Пушков в Twitter, комментируя высказывание Блинкена.
Сенатор добавил, что политики в Вашингтоне мыслят "категориями XX века", так как, по его мнению, США не смогут справиться "со все более мощным Китаем".
Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.
В 2020 году товарооборот между США и Китаем, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, вырос на 8,3 процента, составив 586 миллиардов долларов.