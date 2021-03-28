https://ria.ru/20210328/ssha-1603208720.html

Госсекретарь США заявил об усилении конфронтации в отношениях с Китаем

Госсекретарь США заявил об усилении конфронтации в отношениях с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается все больше конфронтации, но присутствует и сотрудничество. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T17:31

2021-03-28T17:31

2021-03-28T17:31

энтони блинкен

мид кнр

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается все больше конфронтации, но присутствует и сотрудничество.Главы МИД ЕС ранее согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ ввел санкции против ЕС, Великобритании и также в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады.

https://ria.ru/20210327/brendy-1603127555.html

китай

сша

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2021

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энтони блинкен, мид кнр, китай, сша, в мире