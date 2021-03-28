Госсекретарь США заявил об усилении конфронтации в отношениях с Китаем
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается все больше конфронтации, но присутствует и сотрудничество.
"Я бы не стал упрощать и останавливаться на одном определении. Очевидно, что в них (отношениях – ред.) все больше аспектов противоборства, они определенно конкурентные. Но они также в некоторой степени сотруднические", - заявил Блинкен в интервью CNN, отвечая на вопрос рассматривает ли он Китай как "самого большого противника США".
Главы МИД ЕС ранее согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ ввел санкции против ЕС, Великобритании и также в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады.
27 марта, 17:14США обвинили Китай в отказе от западных брендов