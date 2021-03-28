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Госсекретарь США заявил об усилении конфронтации в отношениях с Китаем
Госсекретарь США заявил об усилении конфронтации в отношениях с Китаем
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается все больше конфронтации, но присутствует и сотрудничество. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:31
2021-03-28T17:31
энтони блинкен
мид кнр
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается все больше конфронтации, но присутствует и сотрудничество.Главы МИД ЕС ранее согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ ввел санкции против ЕС, Великобритании и также в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады.
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энтони блинкен, мид кнр, китай, сша, в мире

Госсекретарь США заявил об усилении конфронтации в отношениях с Китаем

17:31 28.03.2021
 
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Virginia Mayo/Pool
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается все больше конфронтации, но присутствует и сотрудничество.

"Я бы не стал упрощать и останавливаться на одном определении. Очевидно, что в них (отношениях – ред.) все больше аспектов противоборства, они определенно конкурентные. Но они также в некоторой степени сотруднические", - заявил Блинкен в интервью CNN, отвечая на вопрос рассматривает ли он Китай как "самого большого противника США".

Главы МИД ЕС ранее согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ ввел санкции против ЕС, Великобритании и также в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Энтони БлинкенМИД КНРКитайСШАВ мире
 
 
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