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В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца

В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца

Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:41

2021-03-28T14:41

2021-03-28T14:41

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги пальца, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.Ранее мать пострадавшей девочки опубликовала пост в паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте", в котором сообщила что 22 марта в детском саду № 187 "Солнышко" ее ребенку прищемили дверью палец, из-за чего была ампутирована часть фаланги. Женщина также заявила, что проверка по факту инцидента до сих пор не началась.В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о бездействии ответственных органов является ложной. "Опрошен законный представитель - отец ребенка, воспитатели. Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей", - сказано в релизе.Кроме того, по данным прокуратуры, в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210218/delo-1598096592.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, тольятти, происшествия