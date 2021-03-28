https://ria.ru/20210328/proverka-1603196196.html
В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца
В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца
Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:41
2021-03-28T14:41
2021-03-28T14:41
самарская область
тольятти
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги пальца, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.Ранее мать пострадавшей девочки опубликовала пост в паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте", в котором сообщила что 22 марта в детском саду № 187 "Солнышко" ее ребенку прищемили дверью палец, из-за чего была ампутирована часть фаланги. Женщина также заявила, что проверка по факту инцидента до сих пор не началась.В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о бездействии ответственных органов является ложной. "Опрошен законный представитель - отец ребенка, воспитатели. Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей", - сказано в релизе.Кроме того, по данным прокуратуры, в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210218/delo-1598096592.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, тольятти, происшествия
САМАРА, 28 мар - РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти
Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги пальца, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее мать пострадавшей девочки опубликовала пост в паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте", в котором сообщила что 22 марта в детском саду № 187 "Солнышко" ее ребенку прищемили дверью палец, из-за чего была ампутирована часть фаланги. Женщина также заявила, что проверка по факту инцидента до сих пор не началась.
"Двадцать второго марта в детском саду "Солнышко", расположенном в Автозаводском районе города Тольятти трехлетний ребенок получил травму, повлекшую ампутацию части фаланги пальца. Прокуратурой незамедлительно была организована проверка", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о бездействии ответственных органов является ложной. "Опрошен законный представитель - отец ребенка, воспитатели. Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей", - сказано в релизе.
Кроме того, по данным прокуратуры, в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.