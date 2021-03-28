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В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца
В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца
Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:41
2021-03-28T14:41
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги пальца, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.Ранее мать пострадавшей девочки опубликовала пост в паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте", в котором сообщила что 22 марта в детском саду № 187 "Солнышко" ее ребенку прищемили дверью палец, из-за чего была ампутирована часть фаланги. Женщина также заявила, что проверка по факту инцидента до сих пор не началась.В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о бездействии ответственных органов является ложной. "Опрошен законный представитель - отец ребенка, воспитатели. Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей", - сказано в релизе.Кроме того, по данным прокуратуры, в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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самарская область, тольятти, происшествия

В Тольятти проверяют детсад, где девочка лишилась части пальца

14:41 28.03.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости
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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в детском саду в Тольятти Самарской области, где трехлетний ребенок получил травму, из-за которой ему ампутировали часть фаланги пальца, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее мать пострадавшей девочки опубликовала пост в паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте", в котором сообщила что 22 марта в детском саду № 187 "Солнышко" ее ребенку прищемили дверью палец, из-за чего была ампутирована часть фаланги. Женщина также заявила, что проверка по факту инцидента до сих пор не началась.

"Двадцать второго марта в детском саду "Солнышко", расположенном в Автозаводском районе города Тольятти трехлетний ребенок получил травму, повлекшую ампутацию части фаланги пальца. Прокуратурой незамедлительно была организована проверка", - говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространяемая в интернете информация о бездействии ответственных органов является ложной. "Опрошен законный представитель - отец ребенка, воспитатели. Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей", - сказано в релизе.
Кроме того, по данным прокуратуры, в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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