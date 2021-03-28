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В Волгограде начали проверку гибели подростка после вечеринки
В Волгограде начали проверку гибели подростка после вечеринки
Подростка нашли мертвым в съемной квартире после вечеринки в Волгограде, СУ СК по Волгоградской области начал проверку, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T20:15
2021-03-28T23:48
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 мар — РИА Новости. Подростка нашли мертвым в съемной квартире после вечеринки в Волгограде, СУ СК по Волгоградской области начал проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.По данным следствия, 17-летний школьник в субботу с товарищами организовали вечеринку в квартире, которую арендовали на сутки в Волгограде. Утром в воскресенье подростку стало плохо, и он потерял сознание, его друзья позвонили родителям и вызвали скорую помощь. По информации СК, медикам не удалось его спасти."Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде начали проверку гибели подростка после вечеринки

20:15 28.03.2021 (обновлено: 23:48 28.03.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ВОЛГОГРАД, 28 мар — РИА Новости. Подростка нашли мертвым в съемной квартире после вечеринки в Волгограде, СУ СК по Волгоградской области начал проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 17-летний школьник в субботу с товарищами организовали вечеринку в квартире, которую арендовали на сутки в Волгограде. Утром в воскресенье подростку стало плохо, и он потерял сознание, его друзья позвонили родителям и вызвали скорую помощь. По информации СК, медикам не удалось его спасти.
"Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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