https://ria.ru/20210328/podrostok-1603219496.html

В Волгограде начали проверку гибели подростка после вечеринки

В Волгограде начали проверку гибели подростка после вечеринки

Подростка нашли мертвым в съемной квартире после вечеринки в Волгограде, СУ СК по Волгоградской области начал проверку, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T20:15

2021-03-28T20:15

2021-03-28T23:48

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg

ВОЛГОГРАД, 28 мар — РИА Новости. Подростка нашли мертвым в съемной квартире после вечеринки в Волгограде, СУ СК по Волгоградской области начал проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.По данным следствия, 17-летний школьник в субботу с товарищами организовали вечеринку в квартире, которую арендовали на сутки в Волгограде. Утром в воскресенье подростку стало плохо, и он потерял сознание, его друзья позвонили родителям и вызвали скорую помощь. По информации СК, медикам не удалось его спасти."Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия