Bild: немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами
04:10 28.03.2021 (обновлено: 12:03 28.03.2021)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, пишет газета Bild am Sonntag.
По данным издания, Берлин начал сотрудничать с компанией "Транзас" в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере новыми навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных подлодок U35 (в строю с 2015 года) и U36 (с 2016-го).
"Транзас" была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. Bild am Sonntag отмечает, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение, занимающееся военной тематикой, осталось у России.
"Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть "Транзаса", по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб", — пишет издание.
В ответ на запрос о том, могут ли устройства "Транзаса" представлять угрозу для немецких подлодок, в Министерстве обороны Германии заявили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств".