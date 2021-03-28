Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/podlodki-1603164075.html
Bild: немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами
Bild: немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами
Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, пишет газета Bild am Sonntag. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T04:10
2021-03-28T12:03
россия
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734888_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_f7278a7061f54f93fed810926f3c28d0.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, пишет газета Bild am Sonntag.По данным издания, Берлин начал сотрудничать с компанией "Транзас" в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере новыми навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных подлодок U35 (в строю с 2015 года) и U36 (с 2016-го)."Транзас" была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. Bild am Sonntag отмечает, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение, занимающееся военной тематикой, осталось у России.В ответ на запрос о том, могут ли устройства "Транзаса" представлять угрозу для немецких подлодок, в Министерстве обороны Германии заявили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств".
https://ria.ru/20210326/podlodka-1602930062.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734888_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_a1fd5145491180cffdd91deb1e17ff39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, в мире

Bild: немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами

04:10 28.03.2021 (обновлено: 12:03 28.03.2021)
 
© Фото : Bundeswehr/Jana NeumannГлубоководный буксир A 1458 Fehmarn и подводная лодка ВМС Германии
Глубоководный буксир A 1458 Fehmarn и подводная лодка ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Фото : Bundeswehr/Jana Neumann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, пишет газета Bild am Sonntag.
По данным издания, Берлин начал сотрудничать с компанией "Транзас" в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере новыми навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных подлодок U35 (в строю с 2015 года) и U36 (с 2016-го).
"Транзас" была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. Bild am Sonntag отмечает, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение, занимающееся военной тематикой, осталось у России.

"Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть "Транзаса", по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб", — пишет издание.

В ответ на запрос о том, могут ли устройства "Транзаса" представлять угрозу для немецких подлодок, в Министерстве обороны Германии заявили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств".
Торжественный спуск на воду дизель-электрической подлодки Магадан в Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:42
Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге
 
РоссияГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Суэцком канале образовалась пробка из кораблей из-за контейнеровоза
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
Лента новостейМолния