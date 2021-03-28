https://ria.ru/20210328/podlodki-1603164075.html

Bild: немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами

Bild: немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами

Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, пишет газета Bild am Sonntag. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T04:10

2021-03-28T04:10

2021-03-28T12:03

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, пишет газета Bild am Sonntag.По данным издания, Берлин начал сотрудничать с компанией "Транзас" в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере новыми навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных подлодок U35 (в строю с 2015 года) и U36 (с 2016-го)."Транзас" была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. Bild am Sonntag отмечает, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение, занимающееся военной тематикой, осталось у России.В ответ на запрос о том, могут ли устройства "Транзаса" представлять угрозу для немецких подлодок, в Министерстве обороны Германии заявили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств".

https://ria.ru/20210326/podlodka-1602930062.html

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