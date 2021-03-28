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Назван наиболее полезный вид масла
Назван наиболее полезный вид масла
Наиболее полезным является топленое масло, об этом рассказала "Пятому каналу" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T00:55
2021-03-28T10:18
инна кононенко
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Наиболее полезным является топленое масло, об этом рассказала "Пятому каналу" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.По ее словам, все жиры делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К первым относятся сливочное, топленое, кокосовое масло, ко вторым — все растительные."Насыщенные жиры более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению. Это процесс, когда под воздействием кислорода и света масло начинает окисляться с образованием свободных радикалов. Они вредны для нашего организма и могут вызвать онкологические заболевания", — предупредила Кононенко. Для жарки, по ее словам, лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло, так как они более устойчивы к воздействию температуры и не выделяют свободные радикалы."Наиболее полезным будет топленое масло, нежели сливочное, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, меньше молочного белка, казеина, который может провоцировать аутоиммунные и воспалительные заболевания. А также в нем меньше лактозы, потому что лактозу не все люди переносят", — объяснила диетолог.При этом растительные масла лучше применять только для заправки салата, отметила Кононенко."Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний", — пояснила врач.
https://ria.ru/20210326/chernosliv-1603022545.html
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инна кононенко, здоровье, общество

Назван наиболее полезный вид масла

00:55 28.03.2021 (обновлено: 10:18 28.03.2021)
 
© Depositphotos / al1962Льняное масло
Льняное масло - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Depositphotos / al1962
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Наиболее полезным является топленое масло, об этом рассказала "Пятому каналу" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
По ее словам, все жиры делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К первым относятся сливочное, топленое, кокосовое масло, ко вторым — все растительные.
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"Насыщенные жиры более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению. Это процесс, когда под воздействием кислорода и света масло начинает окисляться с образованием свободных радикалов. Они вредны для нашего организма и могут вызвать онкологические заболевания", — предупредила Кононенко.
Для жарки, по ее словам, лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло, так как они более устойчивы к воздействию температуры и не выделяют свободные радикалы.
"Наиболее полезным будет топленое масло, нежели сливочное, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, меньше молочного белка, казеина, который может провоцировать аутоиммунные и воспалительные заболевания. А также в нем меньше лактозы, потому что лактозу не все люди переносят", — объяснила диетолог.
При этом растительные масла лучше применять только для заправки салата, отметила Кононенко.
"Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний", — пояснила врач.
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