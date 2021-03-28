https://ria.ru/20210328/krym-1603163162.html

В Крыму ответили на планы Украины по выселению россиян с полуострова

В Крыму ответили на планы Украины по выселению россиян с полуострова

Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выдворении россиян из Крыма не имеют ничего общего с реальностью, а его самого следует объявить в розыск в... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T03:16

2021-03-28T03:16

2021-03-28T11:22

алексей резников

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выдворении россиян из Крыма не имеют ничего общего с реальностью, а его самого следует объявить в розыск в России. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости политики и представители властей Крыма.Так они прокомментировали заявление Резникова о том, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева оттуда выдворят россиян, переехавших на полуостров с материковой части страны."Не имеет отношения к реальности"Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов отметил, что официальный Киев занимается подменой дискурса, предпочитая не обсуждать реально существующие проблемы.По словам Молохова, обсуждать грядущее выселение россиян из Крыма, о котором так грезят киевские власти, все равно что разбирать "нашествие рептилоидов на Крещатике".Объявить в розыскДепутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы объявить Резникова в розыск. "Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", — сказал парламентарий РИА Новости."Мели, Емеля"Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал заявление Резникова несуразицей.По словам сенатора, за последние семь лет в Крым вернулись либо переехали около ста тысяч граждан Украины, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре.Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, заявил, что Резникову следует обеспокоиться собственной карьерой, а не судьбой Крыма."Граждане Украины в один момент очнутся и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — считает депутат.Планы Украины на КрымУкраинские государственные деятели и эксперты часто выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему полуострова "адской" для России.Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утвердил стратегию "деоккупации" Крыма. По словам Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева, а два других — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210326/krym-1602909333.html

https://ria.ru/20210326/ukraina-1602906327.html

https://ria.ru/20210324/ucheniya-1602605866.html

https://ria.ru/20210325/krym-1602831993.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, республика крым, украина, в мире