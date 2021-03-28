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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180586.html
В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:01
2021-03-28T11:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8885 инфицированных. Темп прироста остается на уровне 0,20 процента. Умерли за сутки 336 человек, выписались после лечения — 8630.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего их в Москве — 1878 (днем ранее было 1551), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 610, Нижегородской области — 286, Ростовской — 243, Воронежской — 209.Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 519 832, умерли за все время 97 740 человек, вылечились — 4 139 128.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19

11:01 28.03.2021 (обновлено: 11:28 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8885 инфицированных. Темп прироста остается на уровне 0,20 процента. Умерли за сутки 336 человек, выписались после лечения — 8630.
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 20:11Распространение коронавируса
Инфекционист призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего их в Москве — 1878 (днем ранее было 1551), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 610, Нижегородской области — 286, Ростовской — 243, Воронежской — 209.
Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 519 832, умерли за все время 97 740 человек, вылечились — 4 139 128.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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