https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180586.html

В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:01

2021-03-28T11:01

2021-03-28T11:28

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8885 инфицированных. Темп прироста остается на уровне 0,20 процента. Умерли за сутки 336 человек, выписались после лечения — 8630.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего их в Москве — 1878 (днем ранее было 1551), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 610, Нижегородской области — 286, Ростовской — 243, Воронежской — 209.Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 519 832, умерли за все время 97 740 человек, вылечились — 4 139 128.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210326/koronavirus-1603050586.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество