В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
11:01 28.03.2021 (обновлено: 11:28 28.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8885 инфицированных. Темп прироста остается на уровне 0,20 процента. Умерли за сутки 336 человек, выписались после лечения — 8630.
Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего их в Москве — 1878 (днем ранее было 1551), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 610, Нижегородской области — 286, Ростовской — 243, Воронежской — 209.
Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 519 832, умерли за все время 97 740 человек, вылечились — 4 139 128.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.