https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html

Ереван рассчитывает, что миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше

Ереван рассчитывает, что миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше, их присутствие означает... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T07:35

2021-03-28T07:35

2021-03-28T07:35

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше, их присутствие означает стабильность.По его словам, такими предпосылками являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы."Мы пытаемся понять, как будем решать наши долгосрочные задачи. Одно из основных предусловий для решения долгосрочных задач - чтобы в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) продолжали оставаться миротворцы. Это для нас очень важно", - отметил Григорян.По его мнению, это нужно, чтобы "стабилизировать среду безопасности".Отвечая на вопрос журналиста, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, Григорян заявил, что в этом случае, "нужно будет думать о других решениях".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210202/karabakh-1595677388.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире