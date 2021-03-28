https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html
Ереван рассчитывает, что миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше
Ереван рассчитывает, что миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше, их присутствие означает... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T07:35
2021-03-28T07:35
2021-03-28T07:35
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше, их присутствие означает стабильность.По его словам, такими предпосылками являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы."Мы пытаемся понять, как будем решать наши долгосрочные задачи. Одно из основных предусловий для решения долгосрочных задач - чтобы в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) продолжали оставаться миротворцы. Это для нас очень важно", - отметил Григорян.По его мнению, это нужно, чтобы "стабилизировать среду безопасности".Отвечая на вопрос журналиста, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, Григорян заявил, что в этом случае, "нужно будет думать о других решениях".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе
как можно дольше, их присутствие означает стабильность.
"Наша задача - попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались (в Карабахе - ред.) дольше. Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать..., что это (присутствие миротворцев - ред.) будет более долгосрочным", - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.
По его словам, такими предпосылками являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы.
"Мы пытаемся понять, как будем решать наши долгосрочные задачи. Одно из основных предусловий для решения долгосрочных задач - чтобы в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) продолжали оставаться миротворцы. Это для нас очень важно", - отметил Григорян.
По его мнению, это нужно, чтобы "стабилизировать среду безопасности".
"Присутствие миротворцев означает определенную стабильность... Это лучший вариант, если миротворцы помогают обеспечивать там безопасность, то мы должны работать в этом направлении", - отметил секретарь Совбеза.
Отвечая на вопрос журналиста, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, Григорян заявил, что в этом случае, "нужно будет думать о других решениях".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.