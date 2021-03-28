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Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета
Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета
Президент Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:09
2021-03-28T14:09
2021-03-28T17:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений.Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку. "Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".Он отметил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные. По его словам, шесть миллионов человек уже привились, из них 4,3 миллиона получили уже обе дозы."Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено", — заключил президент.Сам Путин на днях сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался, пока неизвестно. По его словам, температуры у него не было, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место укола.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор и "КовиВак", созданная Институтом имени Чумакова РАН. "Спутник V" создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, "ЭпиВакКорона" формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений.
Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку.
"Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1
".
Он отметил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.
"Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин", — добавил Путин.
По его словам, шесть миллионов человек уже привились, из них 4,3 миллиона получили уже обе дозы.
"Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено", — заключил президент.
Сам Путин на днях сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался, пока неизвестно. По его словам, температуры у него не было, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место укола.
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор и "КовиВак", созданная Институтом имени Чумакова РАН
.
"Спутник V" создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, "ЭпиВакКорона" формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.