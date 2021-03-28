https://ria.ru/20210328/deputat-1603209398.html
В Госдуме отреагировали на видео, где дети просят построить им школу
В Госдуме отреагировали на видео, где дети просят построить им школу
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратится к Минпросвещения и руководству Татарстана с просьбой построить учебное... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:41
2021-03-28T17:41
2021-03-28T17:41
россия
рустам минниханов
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общество
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратится к Минпросвещения и руководству Татарстана с просьбой построить учебное заведение для детей двух поселков под Казанью, составивших слово "школа", лежа на снегу, и проверить наличие образовательных организаций в каждом населенном пункте страны.В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лежа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу. Позднее стало известно, что прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба.В письмах депутат отмечает, что необходимо в срочном порядке подготовить проектно-сметную документацию, построить школу и обеспечить детям транспортную доступность к ней."Необходимо провести проверку всех регионов на наличие школьных учреждений в каждом населенном пункте", - также говорится в письмах.Парламентарий попросил Минпросвещения и руководство Татарстана взять вопрос на личный контроль и разрешить проблему к 1 сентября.
https://realty.ria.ru/20210326/zhirinovskiy-1603004289.html
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Дети из двух посёлков под Казанью просят школу. Кадры флешмоба
Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. В соцсетях был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". "Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев.
2021-03-28T17:41
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россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество