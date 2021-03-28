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В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе

В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе

Девочка 15 лет скончалась, вторая девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ленинградской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:28

2021-03-28T11:28

2021-03-28T11:37

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

тосно

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Девочка 15 лет скончалась, вторая девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, вечером 27 марта женщина 29 лет, управляя автомобилем, не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу в городе Тосно несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 годов рождения и совершила на них наезд.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20210328/dtp-1603165328.html

ленинградская область

тосно

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тосно, происшествия