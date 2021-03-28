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В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
Девочка 15 лет скончалась, вторая девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ленинградской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:28
2021-03-28T11:37
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
тосно
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Девочка 15 лет скончалась, вторая девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, вечером 27 марта женщина 29 лет, управляя автомобилем, не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу в городе Тосно несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 годов рождения и совершила на них наезд.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20210328/dtp-1603165328.html
ленинградская область
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тосно, происшествия

В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе

11:28 28.03.2021 (обновлено: 11:37 28.03.2021)
 
© Фото : ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району ЛОНа месте ДТП в Тосно, Ленинградская область
На месте ДТП в Тосно, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Фото : ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району ЛО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Девочка 15 лет скончалась, вторая девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"В результате ДТП 15-летней девочке были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в машине скорой медицинской помощи. Другая девочка доставлена больницу с повреждениями различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
05:49
В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом
По данным пресс-службы, вечером 27 марта женщина 29 лет, управляя автомобилем, не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу в городе Тосно несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 годов рождения и совершила на них наезд.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьТосноПроисшествия
 
 
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