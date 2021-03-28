В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:28 28.03.2021 (обновлено: 11:37 28.03.2021)
© Фото : ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району ЛОНа месте ДТП в Тосно, Ленинградская область
© Фото : ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району ЛО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Девочка 15 лет скончалась, вторая девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"В результате ДТП 15-летней девочке были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в машине скорой медицинской помощи. Другая девочка доставлена больницу с повреждениями различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 27 марта женщина 29 лет, управляя автомобилем, не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу в городе Тосно несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 годов рождения и совершила на них наезд.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".