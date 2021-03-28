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Врач рассказала о необычной пользе пандемии для аллергиков
Врач рассказала о необычной пользе пандемии для аллергиков
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала RT, как облегчить симптомы аллергии в весенний период. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:17
2021-03-28T09:17
людмила лапа
общество
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала RT, как облегчить симптомы аллергии в весенний период.По словам эксперта, аллергию могут вызывать и различные травы.Она заключила, что обязательное ношение масок из-за пандемии коронавируса лишь поможет аллергикам лучше перенести период весеннего цветения.Ранее опрошенные РИА Новости врачи посоветовали россиянам заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов перед сезоном аллергий.
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людмила лапа, общество

Врач рассказала о необычной пользе пандемии для аллергиков

09:17 28.03.2021
 
© Fotolia / PenyushkinЖенщина с аллергией на пыльцу
Женщина с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / Penyushkin
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала RT, как облегчить симптомы аллергии в весенний период.
"Надо с осторожностью ходить в лес, в парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков, то есть идет грибковая сенсибилизация, и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)", — пояснила врач.
По словам эксперта, аллергию могут вызывать и различные травы.
Она заключила, что обязательное ношение масок из-за пандемии коронавируса лишь поможет аллергикам лучше перенести период весеннего цветения.
Врач - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
"Идем в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее. Также есть назальные фильтры, которые продаются в аптеках. То есть риск атаки на иммунную систему уменьшается", — подытожила Лапа.
Ранее опрошенные РИА Новости врачи посоветовали россиянам заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов перед сезоном аллергий.
 
Людмила ЛапаОбщество
 
 
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