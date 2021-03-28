Врач рассказала о необычной пользе пандемии для аллергиков

"Надо с осторожностью ходить в лес, в парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков, то есть идет грибковая сенсибилизация, и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)", — пояснила врач.