https://ria.ru/20210327/vozdukh-1603090454.html

Москва вошла в список столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в список столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин. Об этом сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:20

2021-03-27T10:20

2021-03-27T11:37

москва

экология

в мире

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.Он основан на данных о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. Всего в списке представлены 92 города.Отмечается, что в прошлом году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5 наблюдались в городах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Наиболее высокий уровень — в Дели, Дакке и Улан-Баторе.Так, в Москве содержание взвешенных частиц было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, и на 22 процента ниже, чем в Риме, на 11 ниже Парижа.По данным мэрии, с 2013 года содержание в воздухе столичного региона взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в полтора раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, оксида азота — в 2,5 раза, диоксида серы — в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 — в 1,5 раза.

https://ria.ru/20210327/podsvetka-1603086364.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экология, в мире